"The Telegraph" jako pierwszy donosił, że obóz szkoleniowy dla Rosjan miał działać na północy Bułgarii w miejscowości Garbowie, a jego instruktorami byli weterani z zachodnich armii m.in. SEALs Navy oraz brytyjski SAS. Organizatorem ćwiczeń miało być międzynarodowe centrum szkoleniowe Alfa-Metal. Sprawę opisywał również portal Military.com.

"W wyciekłej notatce wywiadowczej sporządzonej dla Sojuszu stwierdzono z 'wysokim stopniem pewności', że Rosja rekrutowała tych weteranów do szkolenia własnych obywateli, a także 'czynnego personelu wojskowego' za pośrednictwem europejskiego obozu bojowego" – napisano.

Przedstawiciel Alfa-Metal zaprzecza oskarżeniom.

– Alfa-Metal kategorycznie odrzuca oskarżenia, że wykorzystywaliśmy byłych członków brytyjskiego SAS lub innych zachodnich sił specjalnych do szkolenia obywateli Rosji lub osób zamierzających uczestniczyć w wojnie w Ukrainie po stronie Rosji. To oskarżenie jest fałszywe – powiedział.

Bułgarskie ministerstwo spraw wewnętrznych stwierdza, że w okresie od 24 lutego 2022 r. do 24 września 2026 r. przeprowadzono 13 kontroli dotyczących przepisów w zakresie użycia broni. Nie stwierdzono żadnych naruszeń.

– Nie twierdzimy, że sam ten dokument odpowiada na wszystkie pytania podniesione w artykule. Jednakże niezależnie potwierdza on, że działalność Alfa-Metal podlegała oficjalnej księgowości i nadzorowi państwowemu w okresie, którego dotyczą zarzuty, a właściwe władze bułgarskie prowadziły oficjalne rejestry osób, które używały broni palnej w obiekcie – wskazał przedstawiciel firmy.

Koniec pomocy dla Ukrainy

Rumen Radew, poinformował podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze, że "wyczerpaliśmy nasze możliwości wsparcia militarnego, mam na myśli broń i amunicję z bułgarskich zapasów wojskowych".

– Dostarczyliśmy już 13 pakietów pomocy i nie mamy już nic do wysłania na Ukrainę. Nadal możemy zaoferować techniczne wsparcie wojskowe. Możemy zapewnić naprawę sprzętu wojskowego w Bułgarii. To jest nasze wsparcie – dodał.

Minister obrony Bułgarii niedawno oświadczył, że jego kraj nie będzie już udzielał Ukrainie pomocy wojskowej.

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