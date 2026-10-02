Rosjanie ponownie uderzyli w najważniejszy most Kijowa

W nocy z czwartku na piątek siły zbrojne Federacji Rosyjskiej ponownie uderzyły z powietrzna na Most Południowy w Kijowie.

Uderzenie w Most Południowy

W wyniku ataku wstrzymano ruch metra oraz naziemnej komunikacji miejskiej. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że nie było poszkodowanych. Most Południowy był celem rosyjskiego ataku także wczoraj. Po zmianie strategii agresora na rozbicie gospodarki Ukrainy, Kijów niemal nieustannie jest nękany uderzeniami dronów i rakiet.

Media zwracają uwagę, że przez Most Południowy przebiega kluczowa linia kijowskiego metra – linia, która każdego dnia przewozi tysiące pasażerów do pracy i szkół. Most jest również ważnym elementem infrastruktury krytycznej miasta, ponieważ łączy oba brzegi Dniepru. Przebiega przez niego także ważna trasa E40 oraz droga międzynarodowa M03.

Rosjanie strzelili w blok w Kijowie

Tej samej nocy Rosjanie trafili w 25-piętrowy blok. "Na 24. i 25. piętrze, na powierzchni ok. 120 metrów kwadratowych, wybuchł pożar. Jedna osoba zginęła" – poinformowała rano Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, publikując zdjęcia.

Wojna na Ukrainie

Wojna Rosji i Ukrainy trwa już 1682 dni. 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie wtargnęły na terytorium Ukrainy. Inwazja została poprzedzona żądaniem Kremla wobec NATO w zakresie wykluczenia możliwości dalszego poszerzania Sojuszu i redukcji potencjału militarnego sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku. Kreml wskazał, że nie mógł dopuścić do akcesji Ukrainy do NATO, ponieważ Kijów jest wobec Moskwy wrogi. Kijów wskazał natomiast, że agresja Rosji jest nieuzasadniona, a Ukraina nie miała wrogich zamiarów.

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