Policjanci dokonali samosądu? Szef MSWiA komentuje

Od blisko 10 miesięcy Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi postępowanie, w którym zarzuty usłyszało dwóch policjantów z komisariatu Szczecin-Pogodno. Sprawa dotyczy wydarzenia, które miało miejsce w 2024 r. Wówczas doszło do zatrzymania mężczyzny, który dopuścił się brutalnego zgwałcenia kilkumiesięcznego dziecka. Ostatecznie zwyrodnialec został skazany na 20 lat pozbawienia wolności.

Okazuje się, że niedługo za kraty mogą trafić także dwaj funkcjonariusze policji. Jak podała Wirtualna Polska, mundurowi mieli dokonać samosądu na pedofilu. Według ustaleń "Gazety Wyborczej", pastwili się nad nim i zgwałcili policyjną pałką.

Dokonali samosądu? "Są ofiarą pomówienia"

Policjanci usłyszeli w czerwcu tego roku zarzuty przekroczenia uprawnień (art. 231 Kodeksu karnego). Grozi im do trzech lat więzienia. Przełożony zawiesił ich w obowiązkach służbowych. Niezależne od prokuratury postępowanie prowadzi Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Nie chce jednak zdradzić szczegółów.

– Moi klienci są ofiarą pomówienia – powiedział w rozmowie z "GW" obrońca funkcjonariuszy, adwokat Radosław Flasza, zwracając uwagę na niską wiarygodność skazanego prawomocnie pedofila, którego zeznania są głównym dowodem winy mundurowych. Jest też relacja policjantki, która twierdzi, że "coś słyszała".

Szef MSWiA: Nie będzie zgody

– Nie będzie zgody na jakiekolwiek łamanie prawa po stronie funkcjonariuszy. Będę murem stał za funkcjonariuszami policji, wszystkich służb, które mi podlegają, natomiast wszystko musi odbywać się zgodnie z prawem – skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. – Jeżeli procedury wewnętrzne były przekroczone, to będą konsekwencje – zaznaczył.

– Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że tego typu przestępcy [jak skazany pedofil – przy. red.] powinni być potraktowani przez polskie prawo wyjątkowo surowo, natomiast każdy polski funkcjonariusz jest od tego, żeby przestrzegać polskiego prawa – podkreślił szef MSWiA.

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