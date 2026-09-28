13-latek planował atak w szkole. Akcja policji o 6 rano

Według komunikatu informacja o planowanym ataku trafiła w nocy do funkcjonariuszy z Wąbrzeźna (woj. kujawsko-pomorskie) za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

"Z przekazanej informacji wynikało także, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów" – czytamy.

13-latek planował atak w szkole. Policja wkroczyła do jego mieszkania

W poniedziałek rano (28 września), około godz. 6:00, policjanci weszli do domu 13-latka. W plecaku przygotowanym do szkoły funkcjonariusze zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu znaleźli także tasak.

"W tej chwili trwają czynności z udziałem 13-latka, w obecności rodzica" – przekazano w policyjnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

W sprawę zaangażowali się również policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową KWP w Bydgoszczy. Policja poinformowała także o zawiadomieniu innych służb.

Nie ma szczegółowych informacji dotyczących charakteru planowanego ataku ani tego, w jaki sposób mundurowi uzyskali informacje o zamiarach 13-latka. Nie wiadomo również, jakie dalsze czynności zostaną podjęte wobec nieletniego.

Wskazał miejsce, gdzie zakopał koty

Według ustaleń RMF FM 13-latek nie sprawiał problemów wychowawczych. W jego domu nie było też żadnych interwencji policji.

"Okazało się też, że w wakacje zabił kilka kotów. Policjantom wskazał miejsca, gdzie je zakopał" – podano.

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