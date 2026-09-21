Tragiczny wypadek z udziałem hulajnogi. Nie żyje 13-latek

Według wstępnych ustaleń policji nastolatek wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w znajdujący się na nim pojazd. Chłopiec zmarł na miejscu. Do tragedii doszło w poniedziałek po godz. 15 na ulicy Mroteckiej w Nakle nad Notecią.

13-letni chłopiec poruszał się hulajnogą elektryczną trasą pieszo-rowerową. Następnie wjechał na przejście dla pieszych. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że w tym samym czasie na przejście wjeżdżał skręcający autobus. Nastolatek uderzył w pojazd.

13-latek zginął na miejscu

Obrażenia odniesione przez chłopca okazały się śmiertelne. Mimo obecności służb nie udało się go uratować. 13-latek zmarł na miejscu wypadku. – 13-latek kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, gdzie uderzył w autobus. Niestety zmarł – przekazała policja.

Na miejscu przez kolejne godziny pracowały służby. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i ustalali dokładny przebieg zdarzenia.

Mł. asp. Kamil Smoliński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, potwierdził w rozmowie z PAP, że kierowca autobusu został przebadany na obecność alkoholu. Był trzeźwy.

Na obecnym etapie nie przesądzono odpowiedzialności za wypadek. Kluczowe będzie ustalenie m.in. dokładnego toru ruchu hulajnogi i autobusu oraz okoliczności, w których oba pojazdy znalazły się na przejściu.

Postępowanie prowadzone przez policję będzie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią.

Niebezpieczne hulajnogi

W ostatnich miesiącach internet zalewają nagrania pokazujące brawurową jazdę małoletnich na hulajnogach elektrycznych. Dzieci łamią przepisy, które w Polsce są jasne. Zasady dla dzieci korzystających z hulajnóg elektrycznych zmieniły się w 2026 r.

Dziecko poniżej 13 lat nie może jeździć hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, drodze dla rowerów ani chodniku. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie może jeździć pod opieką osoby dorosłej. Dziecko od 13 do 18 lat – może jeździć, ale musi mieć kartę rowerową albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoba poniżej 16 lat musi mieć kask. Ten obowiązek obowiązuje od 3 czerwca 2026 r. i dotyczy m.in. hulajnóg elektrycznych.

Podstawowe ograniczenie prędkości hulajnogi to 20 km/h. Jeśli jest droga lub pas dla rowerów, trzeba z nich korzystać. Jeśli ich nie ma, można jechać jezdnią, ale tylko gdy dopuszczalna prędkość na niej wynosi do 30 km/h.

Na chodniku jazda jest dozwolona tylko wyjątkowo – gdy nie ma infrastruktury rowerowej, a jezdnia obok ma limit powyżej 30 km/h. Wtedy trzeba jechać z prędkością zbliżoną do pieszego, ustępować pieszym i nie utrudniać im ruchu.