Lider AfD zapytany o Polskę. "Właśnie to odróżnia nas od CDU"

Po ogłoszeniu wyniku wyborów landowych w Berlinie i w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Tomasz Lejman, dziennikarz Interii i Polsat News rozmawiał Tino Chrupallą, współprzewodniczącym niemieckiej prawicy – Alternatywy dla Niemiec.

Część pytań dotyczyła stosunków polsko-niemieckich. Dziennikarz zwrócił uwagę, że w Polsce jest wiele komentarzy i pytań o to, jaką politykę wobec Polski prowadziłaby AfD, gdyby objęła władzę. W tym kontekście nadmienił, że są naturalnie kwestie historyczne (kwestia odszkodowań za II wojnę światową), jest również kwestia współpracy. – Jak wyobraża pan sobie współpracę z Polską właśnie w tych trudnych sprawach, jeżeli w przyszłości mielibyście rządzić? – zapytał.

Współprzewodniczy AfD: Nie prowadzimy polityki przeciwko Polsce

Polityk zaznaczył przede wszystkim, że Alternatywa nie pozycjonuje się w kontrze do naszego kraju. – AfD nie prowadzi polityki przeciwko Polsce. Wręcz przeciwnie, AfD w ogóle nie prowadzi polityki skierowanej przeciwko innym państwom. Właśnie to odróżnia nas od CDU – podkreślił.

W kwestii odszkodowań Chrupalla przypomniał stanowisko strony niemieckiej, którego strona polska nie podziela. – Uważam, że wszystkie kwestie historyczne zostały uregulowane w traktacie "dwa plus cztery" i są dla nas zakończone. Oznacza to również, że nie akceptujemy już na przykład polskich żądań reparacyjnych. Te sprawy zostały odłożone ad acta. Księga historii w tych obszarach jest zamknięta – wyraził swoją opinię.

Chrupalla: Zadbajmy o dobre stosunki na kontynencie europejskim

Współprzewodniczący niemieckiej prawicy zasugerował, że należy się skupić na normalizacji sytuacji geopolitycznej w Europie i ustanowieniu dobrosąsiedzkich stosunków handlowych. – Powinniśmy zająć się przyszłością i zadbać o dobre stosunki gospodarcze na kontynencie europejskim. Dla mnie dotyczy to zarówno Ukrainy, jak i Rosji, ale także Polski – zaznaczył.

– Nie widzi pan zatem żadnego innego rozwiązania w sprawie reparacji? Wszystkie partie je odrzucają i nie chcą ich wypłacać. Czy istnieje jednak inne rozwiązanie, które pozwoliłoby ostatecznie zamknąć ten rozdział? – dopytał polski dziennikarz.

– Ten rozdział został zamknięty na mocy traktatów i nie wiem, dlaczego ktoś miałby go ponownie otwierać. Z pewnością robią to bardzo radykalne siły w Polsce, ale niemieckie społeczeństwo tego nie popiera. Dlatego można to jedynie odrzucić. Reprezentuję niemieckie społeczeństwo – powiedział Chrupalla.

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