Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, został poproszony przez dziennikarzy o komentarz do doniesień, że przedstawiciele AfD dążą do nawiązania normalnych stosunków z Rosją.

– Nie dysponuję takimi informacjami, ale przynajmniej jako siła polityczna w Niemczech, której popularność wykazuje stałą tendencję wzrostową i która mówi o celowości poprawy stosunków z naszym krajem, AfD nie może nie budzić naszej sympatii – powiedział.

Rzecznik Władimira Putina dodał, że "oczywiście takie wypowiedzi są dla nas bardziej korzystne niż kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który w istocie wyróżnił się jedynie konfrontacyjnymi wypowiedziami pod adresem Rosji".

AfD w Niemczech wygrywa kolejne lokalne wybory

AfD wygrała niedzielne wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, uzyskując 38,2 proc. głosów.

Chadecy w tym landzie znaleźli się poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego i nie weszli do landtagu, po raz pierwszy w historii wszystkich wyborów na poziomie kraju związkowego w Niemczech.

W Berlinie w wyborach zwyciężyła w niedzielę Lewica. Partia zdobyła 25,7 proc. głosów, dystansując chadecką CDU (18,8 proc.), AfD (16,3 proc.), Zielonych (14,3 proc.) i SPD (12,1 proc.).

Dwa tygodnie wcześniej, w niedzielę 6 września, AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 proc. głosów i wyprzedzając CDU o ponad 26 pkt proc.

AfD chce wspólnie z USA otworzyć kanał rozmów z Rosją

Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel zapowiedziała w poniedziałek w Berlinie, że partia chce wspólnie z USA otworzyć kanał rozmów ze stroną rosyjską. Zdaniem współprzewodniczącej AfD Waszyngton i Moskwa widzą w Niemczech „wiarygodnego partnera” już tylko w AfD.

Liderka AfD odpowiedziała w ten sposób na pytanie dziennikarzy, czy jej partia planuje rozmowy z rosyjskim rządem. Pytanie padło podczas konferencji prasowej po wyborach do parlamentów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Berlinie. W obu tych krajach związkowych AfD uzyskała rekordowe wyniki.

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