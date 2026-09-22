Jędrzejewski wycofał oskarżenia wobec Kacprzyka? Lekarz zaprzecza

Radca prawny Elżbieta Kosińska-Kozak, reprezentująca Dawida Kacprzyka wystosowała pismo, w którym twierdzi, że ze strony dr. Jędrzejewskiego wpłynęła odpowiedź na pozew o naruszenie dóbr osobistych byłego koordynatora SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym. Jędrzejewski miał w niej przyznać, że wycofuje się z zarzutów pod adresem Kacprzyka. Przypomnijmy, że lekarz zarzucił mu przyczynienie się do śmierci pacjentów oraz dokonywanie tomografii komputerowej osobie zmarłej.

Jak wynika z pisma Jędrzejewski miał "nie przytoczyć żadnego dowodu potwierdzającego, aby to dr Dawid Kacprzyk ponosił odpowiedzialność za śmierć pacjentów w SOR Warszawskiego Szpitala Południowego".

"Dr Emil Jędrzejewski wycofuje się ze swoich wcześniejszych oskarżeń dotyczących odpowiedzialności Dawida Kacprzyka za wskazane przypadki" – napisała Kosińska-Kozak.

Jak się jednak okazuje, dr Jędrzejewski twierdzi, że nigdy nie wycofał swoich oskarżeń.

– Absolutnie nie wycofuję się z żadnego słowa, które wypowiedziałem w Kanale Zero – powiedział w rozmowie z Interią.

Lekarz przyznał, że wie o piśmie Kosińskiej-Kozak. Podkreślił jednak, że zawarte w nim tezy nie są prawdziwe.

Afera w Szpitalu Połudnowym

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji lekarskiej zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po wybuchu afery. Także wtedy odszedł z KO i zrzekł się mandatu radnego.

Kacprzyka obciążył inny lekarz, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski, który w rozmowie z Kanałem Zero zasugerował, że błędy popełnione przez Kacprzyka skutkowały śmiercią pacjentów.

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