Zełenski na spotkaniu z Trumpem: Mam nadzieję, że zakończymy wojnę

W Nowym Jorku trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Głos zabrali już m.in. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres, prezydenci Francji Emmanuel Macron i Turcji Recep Erdogan oraz amerykański prezydent Donald Trump, którego przemówienie było głównym wydarzeniem pierwszego dnia forum. Trump powiedział, że jego administracja usilnie nad tym pracuje i katastrofalna wojna Rosji z Ukrainą zostanie zakończona.

Zgromadzenie Ogólne ONZ. Trump spotkał się z Zełenskim

Po swoim przemówieniu prezydent Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W oficjalnej części obaj politycy odpowiedzieli kurtuazyjnie na kilka pytań dziennikarzy.

Na początku spotkania prezydent USA zaznaczył, że obaj politycy mają "mnóstwo spraw do omówienia".

– Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę i że prezydent Trump nam w tym pomoże. Musimy to zrobić jak najszybciej to możliwe, przed zimą – powiedział Zełenski.

Prezydent USA: Czas na koniec wojny

Trump standardowo został zapytany o możliwe spotkanie obu prezydentów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zełenski zapowiadał, że jest gotowy usiąść do rozmów podczas szczytu G20 w Miami w grudniu. – On chce się spotkać, zarówno ze mną, jak i z prezydentem Zełenskim – odparł Trump, mówiąc o Putinie. Jak dodał, "nie wie, czy stanie się to w Miami", jednak wyraził nadzieję, że do spotkania dojdzie. Prezydent USA podkreślił, że wielu ludzi ginie i nadszedł czas na zakończenie wojny.

W tym zakresie warto przypomnieć, że Moskwa wielokrotnie powtarzała, że spotkanie Putina i Zełenskiego przewiduje dopiero wówczas, gdy porozumienie kończące wojnę będzie już całościowo uzgodnione i wtedy obaj prezydenci spotkają się, żeby je podpisać.

Przypomnijmy, że polskiej delegacji przewodniczy w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki, którego wystąpienie jest zaplanowane na środę. Wraz z głową państwa jest między innymi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Czytaj też:

"Patrzmy pozytywnie". Nawrocki i Sikorski zgodni po przemówieniu Trumpa Czytaj też:

"Niedobrze". Nawrocki odpowiada na pytanie o Kosiniaka-Kamysza