"Rosja niestety straciła kontrolę". Trump o ukraińskich atakach

"Rosja niestety straciła kontrolę nad swoim przemysłem oleju napędowego z powodu wojny z Ukrainą" – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Dodał, że wiele rosyjskich rafinerii zostało zniszczonych i "przynajmniej tymczasowo" nie działa. Wezwał jednocześnie do zakończenia – jak określił – "niedorzecznej i niekończącej się wojny" z Ukrainą.

"Cały świat cierpi, bo co miesiąc ginie 25 000 osób, głównie żołnierzy. Co za wstyd!" – ocenił.

Trump prosi Zełenskiego o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie

Wpis Trumpa pojawił się dzień po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump miał naciskać na ukraińskiego przywódcę, aby Kijów wstrzymał ataki dronowe i rakietowe na rosyjskie rafinerie. Powodem są – według prezydenta USA – obawy o ograniczenie światowych dostaw oleju napędowego i wzrost cen paliw.

Ukraina od kilku miesięcy przeprowadza ataki na rosyjską infrastrukturę naftową, w tym rafinerie położone daleko od granicy, powodując uszkodzenia instalacji oraz przerwy w pracy zakładów i przyczyniając się do problemów z dostępnością paliw w Rosji.

Według prezydenta USA to Ukraina odpowiada za wysokie ceny paliw

Trump stwierdził w tym miesiącu, że to ukraińskie ataki na rosyjskie obiekty energetyczne, a nie wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem windują ceny ropy naftowej na światowych rynkach, co przekłada się na drogie tankowanie na stacjach paliw, również w Polsce.

Trump i Zełenski spotkają się w tym tygodniu przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć m.in. możliwości ograniczenia ataków na infrastrukturę energetyczną.

Sprawa ma dodatkowy kontekst, ponieważ prezydent USA ogłosił w ubiegłym tygodniu, że Rosja i Ukraina uzgodniły wzajemne powstrzymanie się od ataków na obiekty energetyczne. Twierdzeń Trumpa nie potwierdziła ani Moskwa, ani Kijów.

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