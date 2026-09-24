"Całkowity rozkład, właściwie ruina". Niepokojący wpis Boguckiego

Bogucki zamieścił w sieci wpis, w którym wskazał na lawinowy wzrost kosztów obsługi długu. W 2023 roku było to niespełna 70 mld złotych rocznie. Według prognoz, w 2027 roku będzie to już 107 mld złotych. Różnica wynosi więc ok. 37 mld złotych.

"To są 2 Forty Trump, bo to jest około 15–17 mld zł. To są 2 Forty Trump, które można wybudować w Polsce, gdybyśmy się tylko na tym zatrzymali. To też około 380 czołgów Abrams. To są dziesiątki samolotów F35. To jest 900 km dróg krajowych albo autostrad, czyli od Szczecina do Przemyśla można by było wybudować za to drogę" – skomentował te liczby Bogucki.

Szef kancelarii prezydenta Nawrockiego napisał, że obecna sytuacja gospodarcza pokazuje skalę "degrengolady i patologii" tego rządu.

Tylko za tę różnicę, która powstała w czasie rządów Donalda Tuska i pana Domańskiego w obsłudze długu.

"Mamy degrengoladę tego rządu, właściwie patologię tego rządu, zużytą władzę po 3 latach, całkowity rozkład, dramat w ochronie zdrowia, właściwie ruina finansów publicznych. Gdzie nie zajrzymy, tam jest źle. A będzie jeszcze drożej, bo obniżenie ratingu to są kolejne koszty obsługi długu" – podsumował Bogucki.

Agencja obniża rating Polski

Agencja Moody's obniżyła długoterminowy rating Polski z poziomu A2 do A3. Jednocześnie perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną. To pierwsze obniżenie oceny Polski przez Moody's od 2002 roku. Agencja uzasadniła swoją decyzję oczekiwanym "trwałym pogorszeniem" siły fiskalnej Polski. Moody's prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostanie na poziomie około 7 proc. PKB zarówno w 2026, jak i 2027 roku.

Według prognoz agencji dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wzrosnąć z 59,7 proc. PKB w 2025 roku do 68,9 proc. w 2027 roku. Moody's zwrócił również uwagę na rosnące koszty obsługi zadłużenia i osłabienie skuteczności polityki fiskalnej.

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