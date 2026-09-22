"To jest nie do przyjęcia". Siwiec uderza w prezydenta

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował w minioną środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne".

Kancelaria Prezydenta RP ma wątpliwości, czy Maciej Berek spełnia wymóg 10-letniej praktyki jako radca prawy. Prezydenta krytykuje szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

– Zamiast się umościć w swoich kompetencjach, które są niemałe, jak się okazuje, to prezydent kontestuje prace rządu i pokazuje, że miesza się w konstytucyjne uprawnienia innych instytucji. To jest nie do przyjęcia – powiedział.

– Tak było jeśli chodzi o wybór sędziego Berka do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie myśmy się spotkali z listą pytań, które są zupełnie niemerytoryczne. Wybór sędziego dokonany przez Sejm, podobnie jak wszystkie decyzje kadrowe podejmowane przez Sejm, to są jedne z nielicznych decyzji administracyjnych, które nie podlegają zaskarżeniu – dodał.

Bogucki: Prezydent nie przyjmie ślubowania

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, we wtorek w Kanale Zero powiedział, że decyzja o odebraniu ślubowania Macieja Berka przez prezydenta Karola Nawrockiego "nie zapadła z oczywistych powodów, nie leżących po stronie prezydenta Nawrockiego, tylko leżących po stronie marszałka Czarzastego i Sejmu".

– Jeżeli mówimy o wyborze najważniejszego sędziego, czy człowieka, który ma sprawować urząd sędziowski, jeden z najważniejszych w Polsce, sędziego Trybunału Konstytucyjnego i dowiadujemy się, chyba już wczoraj pan Siwiec o tym mówił, że generalnie tych dokumentów nie ma – mówił.

Prezydencki minister przypomniał, że dwukrotnie o to pytał Kancelarię Sejmu.

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