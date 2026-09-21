Berek złoży "ślubowanie" w Sejmie? Siwiec zabrał głos

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował w środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne". Kancelaria Prezydenta RP ma wątpliwości, czy Maciej Berek spełnia wymóg 10-letniej praktyki jako radca prawy.

Berek wybrany przez Sejm na sędziego TK. Prezydent ma wątpliwości

4 września Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

"Ślubowanie" Berka w Sejmie? Siwiec zabrał głos

Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, był pytany w TVN24 w poniedziałek o to, czy Maciej Berek złoży "ślubowanie" w Sejmie.

– Nie, nie szykuję Sali Kolumnowej na zaprzysiężenie Macieja Berka. Nie jestem naiwny, tylko jestem człowiekiem bardzo wiernym harmonogramowi, który został przygotowany, gdy spotykaliśmy się z różnymi pytaniami, zarzutami, czy Maciej Berek spełnił, nie spełnił wymagań – wyjaśnił.

Marek Siwiec dodał, że "poprosiliśmy o przygotowanie pełnego harmonogramu i podstaw prawnych, co na którym etapie się działo".

– Nigdzie tam nie ma nic o Sali Kolumnowej i na razie nic nie planuję – podkreślił.

Szef Kancelarii Sejmu przekazał jednak, że "my na pewno wręczymy, marszałek Sejmu wręczy, zaświadczenie o wyborze panu Berkowi". – To się na pewno zdarzy, tak jak było z tamtymi sześcioma sędziami, ponieważ byli wszyscy i wszyscy otrzymali te zaświadczenia – przypomniał.

Marek Siwiec podkreślił, że "natomiast forma złożenia przysięgi, cała ta dyskusja, to jest coś bardzo zbędnego w polskiej polityce, ponieważ my rozmawiamy właściwie o tym, jak nie burzyć państwa, procedur, instytucji".

– W związku z tym pan mi zadał pytanie, czy ja robię coś, aby prezydent nie burzył, nie przyjmując przysięgi. To na razie chcę być naiwny i czekać, aż przejmie tę przysięgę – powiedział.

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