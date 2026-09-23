Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka? "To jest warunek"

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował w minioną środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne".

Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne

Kancelaria Prezydenta RP ma wątpliwości, czy Maciej Berek spełnia wymóg 10-letniej praktyki jako radca prawy. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, już dwa razy wysłał pismo w tej sprawie do Kancelarii Sejmu.

Berek wybrany przez Sejm na sędziego TK

4 września Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Maciej Berek w poniedziałek zwrócił się w piśmie do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty umożliwienia mu złożenia ślubowania.

Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka? Leśkiewicz podał warunek

Rafał Leśkiwicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, pytany w Polskim Radio 24 o to, czy prezydent odbierze ślubowanie od Macieja Berka, odpowiedział, że „czekamy w tej chwili na odpowiedź od pana ministra Macieja Berka, a w zasadzie od Kancelarii Sejmu”.

– Musi być odpowiedź, bo to jest warunek, który może sprawić, że pan minister Berek złoży ślubowanie wobec prezydenta czy przed prezydentem – dodał.

Podkreślił, że "tak stanowi prawo".

– Pan minister Maciej Berek musi spełnić wszystkie wymogi formalne, a wymogiem formalnym jest 10-letni staż pracy jako radca prawny, to wynika wprost z przepisów prawa. Pan prezydent przyjmując przysięgę od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego jakby w ten sposób pokazuje, że ta decyzja była praworządna, zgodna z procedurami i zgodna z przepisami polskiego prawa – zwrócił uwagę rzecznik prezydenta.

Rafał Leśkiewicz ocenił, że "gdyby pan minister Maciej Berek dysponował dokumentem potwierdzającym, że (…) spełnia wymogi formalne 10-letniego okresu pracy jako radca prawny, to przecież te dokumenty by przedłożył".

– Skoro ich nie przedłożył, to znaczy, że tych dokumentów nie ma, a skoro tych dokumentów nie ma, to znaczy, że pan minister Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych. A skoro nie spełnia wymogów formalnych, to znaczy, że nie dopełnił swoich obowiązków marszałek Czarzasty, poddając pod głosowanie wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – stwierdził.

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