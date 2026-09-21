Siłowe przejęcie TK? Bosak ma radę dla rządu i opozycji

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne". Kancelaria Prezydenta RP ma wątpliwości, czy Maciej Berek spełnia wymóg 10-letniej praktyki jako radca prawy.

4 września Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego?

Dziennik "Rzeczpospolita" informował w ubiegły poniedziałek, że premier Donald Tusk ma być zdeterminowany, aby doprowadzić do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Rządzący rozważają wariant siłowy.

Minister z rządu Donalda Tuska powiedział gazecie, że "dni Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym są policzone". "Usłyszy zarzuty, straci immunitet i nie będzie mógł sprawować urzędu. Jeśli nie opuści gmachu, zostanie z niego wyprowadzony przez funkcjonariuszy policji. Premier jest zdeterminowany, żeby zmiany doprowadzić do końca" – dodał.

Bosak odradza rządzącym siłowe przejęcie TK, a opozycji szarpania się z policją

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, powiedział w poniedziałek w Radiu ZET, iż uważa, że politycy, "szczególnie w szczeblu marszałka, wicemarszałka Sejmu, nie są od tego, żeby brać udział w przepychankach z policją, także to z góry deklaruję, ja w żadne przepychanki się wdawał nie będę".

– Natomiast chcę rządowi bardzo odradzić jakiekolwiek siłowe rozwiązania, to nic dobrego nie przyniesie, nie da się siłą zagarnąć autorytetu i prestiżu, zniszczonego w dużej mierze, instytucji konstytucyjnej, jaką jest Trybunał Konstytucyjny. Nie da się takiej instytucji przejąć siłą, da się jedynie pogłębić kryzys konstytucyjny, w którym jesteśmy, zdecydowanie przestrzegam przed tym rządzących – mówił.

Krzysztof Bosak dodał, że "z kolei przedstawicieli opozycji przestrzegam przed szarpaniem się z policją i wdawaniem się w gorszące absolutnie dla obywateli awantury".

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