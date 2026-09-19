Kalisz wzywa policję do zatrzymania prezesa TK. "Niech państwo działa"

Kalisz odniósł się do sytuacji czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w marcu, których Święczkowski nie dopuścił do orzekania. Chodzi o osoby, które nie złożyły ślubowania w obecności prezydenta Karola Nawrockiego.

Zdaniem Kalisza przepisy przewidują złożenie ślubowania "wobec urzędu prezydenta", a nie przed konkretną osobą sprawującą ten urząd. Ocenił również, że skuteczne jest złożenie ślubowania na piśmie w Kancelarii Prezydenta.

Sędziowie niedopuszczeni do orzekania. "Święczkowski popełnia przestępstwo"

– Prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pełnienia swojego urzędu. Ergo, popełnia przestępstwo przekroczenia uprawnień – powiedział Kalisz w sobotę (19 września) w TVN24. Dodał, że jego zdaniem Święczkowski uniemożliwia w ten sposób funkcjonariuszom państwa wykonywanie obowiązków.

Członek PKW wskazał, że jeżeli w sprawie niedopuszczania sędziów do orzekania prowadzone jest postępowanie, prokurator może – jego zdaniem – wystąpić o zatrzymanie prezesa TK. Przypomniał również, że immunitet sędziego nie wyklucza zatrzymania w przypadku ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne dla prawidłowego toku postępowania.

Siłowe wejście do TK? Kalisz o roli policji

Zapytany o siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, Kalisz stwierdził, że to narracja PiS, który organizuje demonstrację w obronie TK. – Miarą siły państwa, a państwo to my, jest egzekucja prawa. Państwo może stosować przymus, i od tego jest policja, w stosunku do tych, którzy łamią prawo – argumentował.

Zakwestionował także prawidłowość wyboru Święczkowskiego na prezesa TK. Ocenił, że w Zgromadzeniu Ogólnym, które wskazało jego kandydaturę, uczestniczyli sędziowie wybrani na miejsca wcześniej obsadzone przez Sejm.

Sprawa niedopuszczania nowych sędziów TK do orzekania jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez prokuraturę. Przesłuchano już w tej sprawie kilkadziesiąt osób. Jednym ze świadków ma być prezydent Karol Nawrocki.

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