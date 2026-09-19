Szkoła i suwerenność

#WARTO Kolejne fakty potwierdzają, że regulacje wdrażane przez resorty edukacji i zdrowia to operacja na milionach polskich dzieci, realizowana przez tzw. aktorów zewnętrznych.
Uzyskane przez posła Grzegorza Płaczka informacje z Ministerstwa Zdrowia dowodzą, że przymus szczepień na HPV
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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