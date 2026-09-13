Listy do redakcji (38)

Zły stan polskiego nauczania

Szanowni Państwo, w mediach co rusz słychać lament nad kondycją polskiej młodzieży, nauki, innowacyjności. Może warto zastanowić się nad pierwotną przyczyną tego stanu rzeczy.

Przedwojenny uczeń, niezależnie od wyboru kierunku studiów, zdawał maturę pisemną z trzech oraz ustną z czterech przedmiotów, przede wszystkim humanistycznych. Jeszcze w „ciemnej” komunie nawet na egzaminie do liceum kandydat musiał napisać rozprawkę z języka polskiego, czyli popisać się wiedzą liniową (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), oraz zdać egzamin ustny. Żeby „zaliczyć”, musiał się wykazać znajomością książek.