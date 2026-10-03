"Antysystem" na szczycie. Książka Lisickiego i Cejrowskiego numerem 1 w Świecie Książki

7 sierpnia 2026 r. miała miejsce premiera książki "Antysystem" Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego. Autorzy nie próbują łagodzić sporów ani szukać bezpiecznego środka. Stawiają wyraziste tezy, podważają dominujące interpretacje wydarzeń i pytają, komu naprawdę służą współczesne instytucje, media oraz polityczne narracje.

"Antysystem" znalazł się na szczycie zestawienia najchętniej wybieranych książek w kategorii literatura faktu na stronie księgarni Świat Książki. Publikacja wyprzedziła pozostałe tytuły w zestawieniu, takie jak "Chory (k)raj. Jak naprawdę żyje się w Ameryce" oraz "Gównowacenie. Jak cyfrowi giganci zmieniają nasz świat na gorsze".





"Antysystem". Lisicki i Cejrowski o polityce i elitach

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu, słabnąca pozycja Europy, kolejne konflikty międzynarodowe i narastający brak zaufania do politycznych elit sprawiają, że wiele dotychczasowych pewników przestaje obowiązywać. Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski próbują uchwycić moment zmiany i pokazać wspólne mechanizmy stojące za wydarzeniami, które na co dzień przedstawiane są jako niezależne od siebie kryzysy.





W książce pojawiają się m.in. tematy: amerykańskiej polityki bezpieczeństwa, relacji Stanów Zjednoczonych z Europą, migracji, wojny na Ukrainie, pandemii koronawirusa, Jeffreya Epsteina, kryzysu wolności słowa oraz miejsca religii we współczesnym świecie. Ważną część książki zajmuje także konflikt polityczny w Polsce, który coraz mocniej dzieli społeczeństwo.

"Antysystem" nie jest neutralnym podsumowaniem wiadomości ani próbą pogodzenia wszystkich stanowisk. Autorzy otwarcie przedstawiają własną ocenę współczesnej polityki. Krytycznie patrzą na Unię Europejską, politykę migracyjną, działania zachodnich instytucji, ograniczanie wolności słowa oraz decyzje podejmowane podczas pandemii.

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