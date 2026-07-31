"Antysystem" już w sprzedaży! Lisicki i Cejrowski o polityce i elitach

O wszystkim bez kompromisów. Tak najkrócej można opisać formułę „Antysystemu”. Cejrowski i Lisicki nie próbują łagodzić sporów ani szukać bezpiecznego środka. Stawiają wyraziste tezy, podważają dominujące interpretacje wydarzeń i pytają, komu naprawdę służą współczesne instytucje, media oraz polityczne narracje.





Świat, w którym zmieniają się reguły

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu, słabnąca pozycja Europy, kolejne konflikty międzynarodowe i narastający brak zaufania do politycznych elit sprawiają, że wiele dotychczasowych pewników przestaje obowiązywać. Autorzy próbują uchwycić ten moment zmiany i pokazać wspólne mechanizmy stojące za wydarzeniami, które na co dzień przedstawiane są jako niezależne od siebie kryzysy.

W książce pojawiają się między innymi amerykańska polityka bezpieczeństwa, relacje Stanów Zjednoczonych z Europą, migracja, wojna na Ukrainie, rozliczenie okresu pandemii, akta Jeffreya Epsteina, kryzys wolności słowa oraz miejsce religii we współczesnym świecie. Ważną część książki zajmuje także Polska i konflikt polityczny, który coraz mocniej dzieli społeczeństwo.

– Polska sama się wykańcza… Mamy dwa zwalczające się plemiona. To trochę jak w walce kogutów. Walki kogutów są w Europie chyba ściśle zakazane, ale kiedyś nakręciłem na ten temat odcinek «Boso przez świat». Nie ma tak, żeby koguty mogły się pogodzić, one muszą się zadziobać, jeden zawsze próbuje dopaść drugiego. Teraz kogut Nawrocki stoi naprzeciwko koguta Tuska i muszą się dziobać – mówi Wojciech Cejrowski.

Ta metafora dobrze oddaje język całej publikacji. Jest bezpośredni, ostry i daleki od politycznej poprawności. Cejrowski często posługuje się anegdotą, mocnym porównaniem i wyrazistą puentą. Lisicki porządkuje rozmowę, przedstawia kontekst wydarzeń i rozwija argumentację. Różnice temperamentów autorów nie osłabiają dyskusji, lecz nadają jej tempo.

"Antysystem". Tezy, które wywołują spór

„Antysystem” nie jest neutralnym podsumowaniem wiadomości ani próbą pogodzenia wszystkich stanowisk. Autorzy otwarcie przedstawiają własną ocenę współczesnej polityki. Krytycznie patrzą na Unię Europejską, politykę migracyjną, działania zachodnich instytucji, ograniczanie wolności słowa oraz decyzje podejmowane podczas pandemii.

Jednocześnie nie ograniczają się do komentowania pojedynczych wydarzeń. Pytają o szerszy proces: dlaczego poglądy, które jeszcze niedawno były spychane poza główny nurt, wracają dziś do debaty publicznej? Kto decyduje, które opinie można wypowiadać? Dlaczego politycy zmieniają narracje i czy stoją za tym nowe fakty, czy jedynie walka o utrzymanie wpływów?

To właśnie ta próba połączenia polityki, mediów, ideologii i interesów sprawia, że książka nie jest wyłącznie zapisem bieżących wydarzeniach. Jest także diagnozą systemu, który zdaniem autorów coraz częściej broni przede wszystkim samego siebie.

Dwóch autorów, dwa publicystyczne temperamenty

Wojciecha Cejrowskiego nie trzeba szerzej przedstawiać. Podróżnik, pisarz, dziennikarz i twórca programu „Boso przez świat” od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów. Równie wyrazisty pozostaje jako komentator polityczny i społeczny, znany z bezpośredniego języka, mocnych opinii i niechęci do politycznej poprawności.

Paweł Lisicki to publicysta, pisarz i autor książek poświęconych polityce, religii oraz przemianom współczesnego Zachodu. Od lat należy do najbardziej wyrazistych przedstawicieli konserwatywnej debaty publicznej, łącząc bieżący komentarz polityczny z analizą idei, sporów światopoglądowych i kryzysu europejskiej kultury. Jest między innymi współautorem, razem z Rafałem A. Ziemkiewiczem, książki „Elektorat łyknie wszystko”, będącej ostrą rozmową o polskiej polityce, mechanizmach władzy i sposobach oddziaływania na wyborców.

W „Antysystemie” spotykają się więc dwie dobrze znane publiczności osobowości, jeden z najbardziej charakterystycznych komentatorów polskiego życia publicznego oraz jeden z najbardziej rozpoznawalnych konserwatywnych publicystów.

„Antysystem” ukaże się nakładem wydawnictwa Fabryka Słów, znanego z fantastyki, publicystki jak i historii. W jego katalogu znajdują się między innymi książka Rafała A. Ziemkiewicza „Jakie piękne samobójstwo” czy „Upadek. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą” Jacka Komudy.

Pierwsza z tych publikacji stawia pytania o zdolność Polaków do samodzielnego prowadzenia polityki i wpływ wewnętrznych konfliktów na los państwa. Druga analizuje mechanizmy, błędy i decyzje, które doprowadziły do upadku dawnej Rzeczypospolitej. „Antysystem” podejmuje podobną próbę spojrzenia poza bieżące wydarzenia i opisania procesów, które kształtują współczesną Polskę i świat.

„Antysystem” Wojciecha Cejrowskiego i Pawła Lisickiego można już zamawiać. Oficjalną premierę książki, zaplanowano na 7 sierpnia 2026 roku. Książka jest już dostępna w sprzedaży między innymi w księgarni Świat Książki.