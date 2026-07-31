Żabka jednak zmieni właściciela? Kanadyjski gigant wykłada ponad 32 mld zł

Firma zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcje spółki, oferując 32 zł za akcję. Oznacza to wycenę całej grupy na 32,62 mld zł. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, będzie największym przejęciem w historii kanadyjskiego koncernu. Do jej sfinalizowania potrzebne są jeszcze zgody regulatorów, w tym Komisji Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Japończycy wycofali się z rozmów

Jeszcze w połowie lipca media informowały, że zakupem udziałów w Żabce zainteresowany był japoński koncern Seven & i Holdings, właściciel sieci 7-Eleven. Według doniesień firma prowadziła zaawansowane rozmowy dotyczące przejęcia kilkudziesięciu procent akcji polskiej spółki.

Kilka dni temu Japończycy poinformowali jednak o zakończeniu negocjacji. – Firma nie była w stanie osiągnąć porozumienia ze sprzedającym na warunkach, które jej zdaniem leżałyby w najlepszym interesie akcjonariuszy Seven & i Holdings oraz innych partnerów – przekazał koncern. Spółka zapowiedziała jednocześnie, że nadal będzie analizować możliwości rozwoju na europejskim rynku.

Circle K oferuje 32 zł za akcję

Wezwanie ogłoszone przez Alimentation Couche-Tard obejmuje wszystkie 1 mld 2 mln 974 tys. 605 akcji Grupy Żabka. Inwestor oferuje 32 zł za akcję, wyceniając spółkę na 32,62 mld zł. Do sprzedaży swoich udziałów zobowiązali się już najwięksi akcjonariusze. Heket Topco, należący do funduszu CVC Capital Partners, posiada 37,62 proc. akcji spółki, a PG Investment Company – 10,01 proc.

Porozumienia podpisali również menedżerowie Grupy Żabka, w tym prezes Tomasz Suchański, Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska i Wojciech Krok. Łącznie kontrolują oni 9,61 proc. akcji. W sumie kanadyjski koncern zagwarantował sobie przejęcie 57,24 proc. udziałów.

Ostatecznie niewiele się zmieni

W komunikacie dotyczącym transakcji podkreślono, że po przejęciu Żabka ma zachować swoją markę, model franczyzowy i obecną strukturę zarządczą.

Na koniec czerwca 2026 roku sieć Żabka liczyła 13 063 sklepy w Polsce i Rumunii, czyli o 10,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu spółka otworzyła 778 nowych placówek. Zgodnie z zapowiedziami do końca roku sieć planuje uruchomienie ponad 1,3 tys. nowych sklepów. Grupa Żabka rozwija działalność także poza tradycyjnymi sklepami franczyzowymi. W jej skład wchodzą między innymi autonomiczne sklepy Żabka Nano, platforma Dietly, marka Maczfit oraz usługi zakupów internetowych Jush! i Delio. W 2024 roku firma rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

Czytaj też:

Miało dojść do wielkiego przejęcia. Japoński gigant nie dogadał się z Żabką Czytaj też:

Skandal w warszawskiej Żabce. Właścicielka z Ukrainy "z satysfakcją" odmawiała Polakom pracy