"Dzisiaj jeden kanał to dla nas za mało". Stanowski o planach Kanału Zero

"Dzisiaj jeden kanał to dla nas za mało. Na głównym Kanale Zero na YouTube wieczorem będziecie mogli obejrzeć początek obchodów Powstania Warszawskiego, między innymi akcję »Riksza« – porozmawiamy z Powstańcami oraz mieszkańcami Warszawy" – poinformował w piątek (31 lipca) za pośrednictwem platformy X założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Akcja "Riksza" rozpocznie się o godz. 20:00 na Placu Krasińskich. Organizatorzy podkreślają, że będzie to "wieczór pamięci, spotkania i wdzięczności – z historią Warszawy i jej bohaterami w centrum uwagi". Po zakończeniu oficjalnych uroczystości zaplanowano przejazd w kierunku Placu Zamkowego. Trasa prowadzić będzie ulicą Miodową.

"Natomiast w telewizji Zero oraz na Kanale Zero Extra transmitować będziemy debatę z udziałem Mateusza Morawieckiego, Rajmunda Andrzejczaka oraz Jana Rokity, prowadzoną przez Sławomira Dębskiego" – przekazał w dalszej części swojego wpisu Stanowski.

"Jutro od rana do nocy będziemy na żywo z Powstańcami i o Powstańcach. Ulicami Warszawy i śladami PW jeździć będzie nasz odkryty autokar. Będzie dużo ciekawych interakcji. Zapraszam!" – dodał.

Zero TV i Kanał Zero Extra

Kanał telewizyjny Zero TV wystartował 20 maja. Jest dostępny m.in. w Polsat Box, Canal+, Orange i Netii. Oglądalność stacji coraz częściej przekracza 100 tys. widzów. Najlepsze wyniki zanotowano podczas rozmowy Krzysztofa Stanowskiego z dr. Emilem Jędrzejewskim, byłym ordynatorem oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, a także podczas relacjonowania zbiórki Łatwoganga, który pokonywał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska.

Kanał Zero Extra został uruchomiony w połowie marca 2024 r. Ma obecnie 179 tys. subskrybentów [stan na 31 lipca 2026 r.]. Są na nim zamieszczane materiały, które nie zmieściły się na głównym kanale oraz skróty niektórych programów, przede wszystkim z cyklu "Godzina Zero".

Czytaj też:

Znana dziennikarka "została zniknięta" z Kanału Zero? Jest wyjaśnienie Czytaj też:

Mazurek nagle odwołał rozmowę. Teraz przekazał smutną wiadomość