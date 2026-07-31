Komorowski: Niech prezydent Nawrocki milczy

Były prezydent Bronisław Komorowski odniósł się do sprawy rosyjskiej rakiety, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną i rozbiła się na Lubelszczyźnie. Stwierdził w TVP Info, że milczenie w tej kwestii prezydenta Karola Nawrockiego "może być dobre, gdyż często zdarzało mu się mówić rzeczy niezbyt dobre". – Niech pan prezydent milczy. Może to jest lepsze niż by coś powiedział w tej kwestii, raczej niekoniecznie służącego budowie konsensusu politycznego wokół spraw obronności w naszym kraju – powiedział.

– Ja bym prezydenta namawiał, żeby był aktywny nie w tym, żeby rządowi dokuczyć czy rząd postawić pod ścianą, tylko żeby starać się wypracować (...), żeby w trudnej dla kraju sytuacji partie polityczne zajęły wspólne stanowisko – zaznaczył Komorowski.

Komorowski: Państwo zdało egzamin

Jednocześnie były prezydent wyraził przekonanie, że państwo w tej sprawie zdało egzamin. – Takie rzeczy się zdarzają, jeśli tuż za granicą toczy się wojna – mówił. Dodał, że są rakiety, "które zbaczają z kursu, są uszkodzone". Jego zdaniem "strona polska musi się z tym liczyć".

Bronisław Komorowski wskazał, że jeśli chodzi o postawę władz państwowych w tej sytuacji, to dostrzega "ogromny postęp" w stosunku do tego, co można było zaobserwować, gdy w Bydgoszczy w czasie rządów PiS pocisk po kilku miesiącach odnalazła przypadkowa osoba. – Nie widzę powodu, żeby nie wierzyć generałom i ministrowi, którzy mówią, że ona spadła w sposób bezpieczny dla Polski – stwierdził Komorowski.

Gość TVP Info przekonywał, że "polski system jeszcze nie jest dokończony, bo został opóźniony za czasów rządu PiS". Następnie wytknął hipokryzję byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi, który krytykował rząd w związku z incydentem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

– Łapaj złodzieja, najgłośniej krzyczy złodziej. Ma na sumieniu opóźnienie budowy systemu antyrakietowego w Polsce, a najgłośniej krzyczy, że system jest niewystarczający – podsumował były prezydent RP.

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