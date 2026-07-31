Straszne efekty nieudanego
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Straszne efekty nieudanego

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Niemiecka policja, zdjęcie ilustracyjne
Niemiecka policja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
NA PIERWSZY OGIEŃ Niemiecka opinia publiczna zbulwersowana jest szczegółami śledztwa w sprawie sprawcy zamachu na festynie LGBT w berlińskim parku Tiergarten.

Abdul B., syn imigrantki z Libanu, wjechał furgonetką w tłum ludzi zgromadzonych na trasie parady równości niemieckich organizacji homoseksualnych. Ten brutalny atak zakończył się śmiercią jednej kobiety, nawiasem mówiąc – obywatelki Polski, a dodatkowo 29 osób zostało rannych.

Sprawca uciekł z miejsca ataku, ale po paru godzinach została namierzona jego kryjówka na terenie ogródków działkowych w niemieckiej dzielnicy Spandau.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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