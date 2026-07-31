Straszne efekty nieudanego

NA PIERWSZY OGIEŃ Niemiecka opinia publiczna zbulwersowana jest szczegółami śledztwa w sprawie sprawcy zamachu na festynie LGBT w berlińskim parku Tiergarten.
Abdul B., syn imigrantki z Libanu, wjechał furgonetką w tłum ludzi zgromadzonych na trasie parady równości niemieckich organizacji homoseksualnych. Ten brutalny atak zakończył się śmiercią jednej kobiety, nawiasem mówiąc – obywatelki Polski, a dodatkowo 29 osób zostało rannych.
Sprawca uciekł z miejsca ataku, ale po paru godzinach została namierzona jego kryjówka na terenie ogródków działkowych w niemieckiej dzielnicy Spandau.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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