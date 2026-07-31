Wzrost bezrobocia w dużym kraju UE. Miliony osób bez pracy

Z danych opublikowanych w piątek przez Federalną Agencję Pracy (BA) w Norymberdze wynika, że w lipcu 3,007 mln osób w Niemczech było bezrobotnych, co oznacza wzrost o 71 tys. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Z kolei stopa bezrobocia wzrosła z 0,2 punktu procentowego do 6,4 proc.

Wyższe bezrobocie to nie tylko kwestia sezonu wakacyjnego

Federalna Agencja Pracy wskazuje, że wzrost jest wynikiem czynników sezonowych. Jak zauważył Daniel Terzenbach, członek zarządu BA ds. regionów, w lipcu kończą się umowy ws. praktyk zawodowych, a firmy przed wakacjami zatrudniają zazwyczaj mniej pracowników.

Zauważalna jest jednak gorsza sytuacja na niemieckim rynku pracy. – Ogólnie rzecz biorąc, na rynku pracy utrzymuje się słaba tendencja z ostatnich miesięcy – powiedział Terzenbach.

Agencja zauważyła, że w porównaniu z lipcem 2025 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 28 tys., a stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 punktu procentowego.

"Według danych urzędu zapotrzebowanie na pracowników w lipcu było nadal niskie: w BA zgłoszono 653 tys. wolnych miejsc pracy. To wprawdzie o 25 000 więcej niż rok temu, ale wskaźnik zapotrzebowania na pracowników w Niemczech w lipcu pozostał na tym samym poziomie co w czerwcu" – podaje Deutsche Welle.

Rekordowy deficyt budżetowy w Niemczech

Chociaż wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne rosną, deficyt budżetowy w Niemczech wyniósł 119,1 mld euro. Jego największą część wygenerował rząd federalny. Z kolei kraje związkowe w znacznym stopniu zmniejszyły swoje zadłużenie.

"Luka w niemieckim budżecie państwowym na 2025 roku okazała się większa, niż wcześniej zakładano. Deficyt sektora publicznego – obejmujący rząd federalny, kraje związkowe, gminy i ubezpieczenia społeczne – wyniósł 2,7 proc. PKB – poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Wstępnie szacowano go na 2,4 proc. Unijny Pakt Stabilności i Wzrostu przewiduje limit na poziomie 3 proc., który takie kraje jak Francja od lat przekraczają" – podaje dw.com.

Niemiecki deficyt budżetowy w wysokości 119,1 mld euro jest większy o 3,9 mld euro niż ubiegłoroczny, który wyniósł 115,3 mld euro. Wydatki rosły bowiem szybciej niż dochody.

Na tym nie koniec złych wiadomości dla niemieckich finansów. Zgodnie z prognozami ekspertów, w tym roku zadłużenie zachodniego sąsiada Polski wzrośnie jeszcze bardziej. Kiloński Instytut Gospodarki Światowej (IfW) przewiduje deficyt na poziomie 3,5 proc., a w 2027 roku sięgający nawet 4 proc.

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