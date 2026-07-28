Bezrobocie w Polsce. Wiadomo, ile wynosi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało we wtorkowym komunikacie, że na koniec czerwca 2026 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. osób bezrobotnych.

Resort podkreśla, że to o 14,4 tys., czyli 1,6 proc., mniej niż miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w Polsce. Wiadomo, ile wyniosło w czerwcu

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 5,8 proc. i była o 0,1 pkt proc. niższa niż w maju.

Resort informuje, że w czerwcu z urzędów pracy wyrejestrowano 98,1 tys. osób – o 37,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Pracę podjęło 59,9 tys. bezrobotnych, co oznacza wzrost o 25,2 proc. w ujęciu rocznym. Ponadto 12,3 tys. osób rozpoczęło udział w aktywnych formach pomocy, a do urzędów pracy zgłoszono 34,9 tys. miejsc pracy.

Wcześniej GUS informował, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8 proc., wobec 5,9 proc. miesiąc wcześniej.

GUS przekazał, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 901,5 tys. wobec 915,9 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 83,8 tys. wobec 81,6 tys. poprzednio

Według Eurostatu Polska ma jedną z najniższych stóp bezrobocia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało, że "zgodnie z definicją Eurostatu w maju 2026 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc., wobec średniej unijnej na poziomie 5,9 proc". "Polska zajęła trzecie miejsce – ex aequo z Cyprem – wśród państw UE z najniższą stopą bezrobocia. Lepszy wynik odnotowały jedynie Bułgaria i Czechy, gdzie stopa bezrobocia wyniosła po 2,9 proc" – czytamy.

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