Tylu bezrobotnych jest w Polsce. Podano dokładną liczbę

W końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tys. wobec 934,3 tys. miesiąc wcześniej i 782,8 tys. rok wcześniej.

W urzędach pracy w maju br. zarejestrowano 81,6 tys. nowych bezrobotnych wobec 89,3 tys. miesiąc wcześniej i 89,1 tys. rok wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9 proc. na koniec maja 2026 r.

Polska w europejskiej czołówce pod względem zatrudnienia

Polska ma niższą stopę bezrobocia niż Czechy. Wskaźnik utrzymuje się od kilku miesięcy. Polska zajmuje pod tym względem drugie miejsce w Europie.

Portal Business Insider Polska zwraca uwagę, że dane Eurostatu o bezrobociu w krajach Unii Europejskiej za kwiecień br. różnią się od statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, ponieważ nie obejmują osób, które tak naprawdę nie szukają pracy.

"Właściwie nie mamy w kraju 934,3 tys. bezrobotnych, jak podał niedawno GUS, ale 934,3 tys. 'zarejestrowanych jako bezrobotni w urzędach pracy'. A prawdziwie bezrobotnych mieliśmy w kwietniu 542 tys. — wynika z danych Eurostatu. To daje stopę bezrobocia na poziomie 3 proc." – czytamy.

Tylko Bułgaria wyprzedza Polskę

Portal wskazuje, że Polska ze stopą bezrobocia na poziomie 3 proc. imponuje Europie. Tuż za nami plasują się Czechy (3,1 proc.), które Polska wyprzedziła w grudniu 2025 roku, Niemcy (3,8 proc.), Słowacja (5,8 proc.), Litwa (7,1 proc.) i Szwecję (8,5 proc.).

Polska nie jest jednak europejskim liderem. Od grudnia wyprzedza nas Bułgaria i utrzymuje swoją przewagę. W dodatku bezrobocie w tym państwie spada (w kwietniu wyniosło 2,8 proc., co stanowiło spadek o 0,1 proc. w stosunku do marca), a w Polsce rośnie (liczba bezrobotnych wzrosła o 6 tys. osób w stosunku do marca).

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