Polska w europejskiej czołówce. Wyprzedza nas jeden kraj

Portal Business Insider Polska zwraca uwagę, że dane Eurostatu o bezrobociu w krajach Unii Europejskiej za kwiecień br. różnią się od statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, ponieważ nie obejmują osób, które tak naprawdę nie szukają pracy.

"Właściwie nie mamy w kraju 934,3 tys. bezrobotnych, jak podał niedawno GUS, ale 934,3 tys. 'zarejestrowanych jako bezrobotni w urzędach pracy'. A prawdziwie bezrobotnych mieliśmy w kwietniu 542 tys. — wynika z danych Eurostatu. To daje stopę bezrobocia na poziomie 3 proc." – czytamy.

Bułgaria przed Polską. Tam bezrobocie wciąż spada

Portal wskazuje, że Polska ze stopą bezrobocia na poziomie 3 proc. imponuje Europie. Tuż za nami plasują się Czechy (3,1 proc.), które Polska wyprzedziła w grudniu 2025 roku, Niemcy (3,8 proc.), Słowacja (5,8 proc.), Litwa (7,1 proc.) i Szwecję (8,5 proc.).

Polska nie jest jednak europejskim liderem. Od grudnia wyprzedza nas Bułgaria i utrzymuje swoją przewagę. W dodatku bezrobocie w tym państwie spada (w kwietniu wyniosło 2,8 proc., co stanowiło spadek o 0,1 proc. w stosunku do marca), a w Polsce rośnie (liczba bezrobotnych wzrosła o 6 tys. osób w stosunku do marca).

Bezrobocie w Polsce wg GUS

W końcu kwietnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,3 tys. bezrobotnych, tj. o 1,6 proc. mniej niż w marcu br., ale o 16,4 proc. więcej niż w kwietniu ub. roku. Ostatni raz roczny przyrost liczby bezrobotnych, który przekroczył liczbę 130 tys. osób, był notowany w marcu 2021 r. "Tak szybko bezrobocie nie rosło od marca 2021 r." – komentuje portal Business Insider. Tymczasem miesięczny spadek bezrobocia – podkreśla serwis – wynika z powodu czynników sezonowych.

W urzędach pracy w kwietniu br. zarejestrowano 89,3 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 10,4 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 2,4 proc. mniej niż przed rokiem, podał także GUS.

Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce. Podano nowe daneCzytaj też:

Koniec fabryki w Legnicy. Prawie 200 osób traci źródło utrzymania