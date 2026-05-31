Polska przegrywa z Ukrainą. Przed meczem pożegnano Jacka Magierę

Mecz z Ukrainą był jednym z pierwszych sprawdzianów kadry prowadzonej przez Jana Urbana po nieudanych barażach o awans na mistrzostwa świata. Selekcjoner od początku spotkania posłał do boju najmocniejszy skład. Zagrali m.in. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski oraz Nicola Zalewski.

Niestety już po pierwszych 45 minutach było 2:0 dla Ukrainy. Na drugą połowę nie wyszli m.in. Lewandowski, Zieliński i Szymański. Trener Urban dokonał w drugiej części spotkania aż dziewięciu zmian. Mimo kilku dobrych sytuacji na strzelenie bramki, większość naszych zawodników zaprezentowała się poniżej oczekiwań. Co więcej, Marcin Bułka uratował nas przed utratą trzeciego gola.

W najbliższą środę (3 czerwca) biało-czerwoni zmierzą się w kolejnym meczu towarzyskim z reprezentacją Nigerii. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Tak pożegnano Jacka Magierę

Minutą oklasków pożegnano zmarłego 10 kwietnia Jacka Magierę, który pełnił funkcję asystenta selekcjonera Jana Urbana w reprezentacji Polski. Taki sposób uczczenia pamięci polskiego szkoleniowca zaproponował spiker na stadionie.

Piłkarze już na rozgrzewce pojawili się w koszulkach z wizerunkiem Jacka Magiery. Trykot reprezentacji z nazwiskiem zmarłego trenera znalazł się również na ławce rezerwowych, w specjalnym miejscu. Z kolei na trybunach pojawiła się rodzina szkoleniowca: żona, dzieci i brat.

49-letni Jacek Magiera zasłabł podczas treningu biegowego w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego, gdzie zmarł. Spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Wzruszający gest syna Jacka Magiery. Tak oddał hołd zmarłemu ojcu

