Nie żyje Jacek Magiera. Znany trener miał 49 lat

Informację o śmierci Jacka Magiery przekazał w piątek przed południem Polski Związek Piłki Nożnej.

Nie żyje Jacek Magiera. Drugi trener reprezentacji Polski zasłabł podczas treningu

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" – przekazano.

Jak dowiedziało się Radio Wrocław, Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego. Następnie został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niedługo potem pojawiła się informacja o jego śmierci.

Od Rakowa Częstochowa, przez Legię Warszawa po reprezentację Polski

Jacek Magiera urodził się 1 stycznia 1977 roku w Częstochowie. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa. W barwach tego klubu zadebiutował w Ekstraklasie w marcu 1995 roku. W roku 1997 związał się z Legią Warszawą. Klub ten reprezentował przez kolejnych dziewięć lat i rozegrał z nim aż 197 spotkań. Od razu po transferze do warszawskiego klubu osiągnął z nim pierwszy poważny sukces. Zdobył wówczas Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju. W kolejnym sezonie przyszła kolej na Superpuchar Polski. Przez wiele lat był filarem pomocy klubu. W okresie kiedy drużyną z Łazienkowskiej kierował Franciszek Smuda został wypożyczony do Widzewa Łódź, z którym rozegrał 14 spotkań ligowych. Karierę piłkarza zakończył w Cracovi. Potem niemal od razu rozpoczął ścieżkę szkoleniowca.

"W latach 2006-2007 był asystentem selekcjonera reprezentacji U-18. Następnie był asystentem w Legii Warszawa do 2013 roku. Największe sukcesy święcił właśnie z tym klubem już jako pierwszy trener od 2016 roku. Następnie pracował jako szkoleniowiec w reprezentacjach U-20 i U19. Od 2021 do 2022 i potem od 2023 do 2024 roku był trenerem Śląska Wrocław i z nim zdobył wicemistrzostwo Polski" – przypomina PZPN.

W 2025 roku nawiązał współpracę z Janem Urbanem. Od tamtej pory był jego asystentem w reprezentacji Polski.