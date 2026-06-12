Musk przeszedł do historii. Nikt wcześniej tego nie dokonał

Przedsiębiorstwo, zajmujące się rakietami, satelitami i sztuczną inteligencją, sprzedało 555,6 mln akcji po 135 dolarów za sztukę dużym inwestorom, pozyskując w ten sposób ok. 75 mld dolarów.

SpaceX, obok produkującej samochody elektryczne Tesli, jest filarem potęgi finansowej Muska.

Tyle pieniędzy ma obecnie Musk. Astronomiczna kwota

Stacja telewizyjna CNN zwraca uwagę, że debiut SpaceX na giełdzie jest największą pierwszą ofertą publiczną (IPO – Initial Public Offering) spółki w historii.

Jeszcze przed tym ruchem, "Forbes" szacował majątek Muska na około 780 miliardów dolarów. To oznacza, że właściciel SpaceX i Tesli ma gigantyczną przewagę nad drugim w zestawieniu współzałożycielem Alphabetu, Larrym Page'em.

Obecnie to SpaceX stanowi trzon fortuny milionera. Musk posiada bowiem udziały o wartości ok. 866 miliardów dolarów. Z kolei łączna wartość jego majątku już przekroczyła – jak wynika z wyliczeń agencji Reutera – 1,1 biliona dolarów.

We wspomnianej kwocie ujęto również akcje, które Elon Musk ma otrzymać w przyszłości.

Musk ostrzega Trumpa przed bankructwem

Elon Musk ostrzegł w kwietniu br., że bez drastycznych zmian Stany Zjednoczone wkrótce zbankrutują. Właściciel SpaceX i Tesli zwrócił uwagę, że dług publiczny w USA rośnie w zastraszającym tempie i jeśli nie zostaną szybko podjęte zdecydowanie działania, Stany Zjednoczone mogą wkrótce zbankrutować.

– Jesteśmy w 1000 procentach bankrutami jako kraj i poniesiemy porażkę jako naród bez sztucznej inteligencji i robotów. Nic innego nie rozwiąże problemu długu publicznego – powiedział podczas rozmowy w jednym z podcastów.

Musk mówił dalej, że kraj pozostaje "w marazmie, ponieważ dług publiczny rośnie w szalonym tempie". Ostrzegł również, że sam koszt obsługi tego długu staje się dużym obciążeniem.

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