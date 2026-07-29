Tusk: Mamy kłopot z polską marką. Premier powołał pełnomocnika ds. promocji kraju

Jej zadaniem będzie przygotowanie strategii promocji Polski oraz koordynacja działań administracji państwowej związanych z budową spójnego wizerunku kraju.

Decyzję ogłosił w środę premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej. – Jest rzeczą absolutnie konieczną, żeby skupić w jedną wiązkę starania różnych instytucji rządowych i resortów. Każdy tam się stara jak może, aby promować Polskę, ale rozproszenie powoduje, że z tego nie powstaje spójny wizerunek – powiedział szef rządu.

Tusk: Polska potrzebuje jednej marki

Premier podkreślał, że Polska potrzebuje jednolitego przekazu promocyjnego zarówno w kraju, jak i za granicą. – My wszyscy jesteśmy bardzo dumni z Polski. Wszyscy, kiedy wyjeżdżamy, chwalimy się bardzo tym, jaka Polska jest wspaniałym miejscem, ale zawsze mamy jakiś kłopot, żeby zdefiniować tę polską markę. Dlaczego tak jest, dlaczego jesteśmy dumni, dlaczego świat nas podziwia, bo to czujemy, ale tak do końca nie potrafimy powiedzieć tych kilku prostych komunikatów – mówił Donald Tusk.

Jak zaznaczył, projekt ma być realizowany bez zwiększania wydatków budżetowych. – Nie będziemy dokładali do tego ani grosza więcej, tylko skupimy te strumienie pieniędzy, które są rozproszone i działają mało skutecznie, w taki jeden program, z którego wyniknie spójna promocja marki naszego kraju – zapowiedział premier.

Powstanie strategia promocji Polski

Zgodnie z przyjętym przez rząd rozporządzeniem pełnomocnik będzie odpowiadał za koordynację działań administracji rządowej związanych z tworzeniem, wdrażaniem i rozwijaniem spójnej marki narodowej. Do jego zadań należeć będzie przygotowanie projektu strategii budowy i promocji marki Polska wraz z planem jej wdrożenia. Powstać ma także „Księga Marki Polska”, zawierająca standardy komunikacji, identyfikacji wizualnej oraz zasady wykorzystywania marki przez instytucje państwowe.

Pełnomocnik będzie również inicjował działania służące zwiększaniu rozpoznawalności Polski oraz wzmacnianiu jej wizerunku w kraju i za granicą.

"Marka Polska to nie własność rządu"

Barbara Mróz-Gorgoń podkreślała podczas konferencji, że projekt ma mieć charakter ponadpolityczny. – Polska zasługuje na jedną wspólną opowieść. Świat powinien dostrzegać i widzieć nasze osiągnięcia, nie tylko przez pryzmat historii ani stereotypów – powiedziała. Jak zaznaczyła, budowanie marki narodowej nie jest zadaniem wyłącznie administracji. – Marka Polska to nie jest własność żadnego rządu ani poszczególnych instytucji. Tworzy tę markę biznes, polska przedsiębiorczość, artyści, ludzie kultury, sportowcy, ludzie nauki, samorządy, ale również miliony Polek i Polaków zarówno w kraju, jak i za granicą.

Premier Donald Tusk nazwał ją "najwybitniejszą w Polsce specjalistką od kształtowania marki, czytelnych brandów dla firm i promocji strategicznej".