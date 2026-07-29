Absurdalny atak poseł KO na prezydenta i liderów opozycji

"Trochę jakby się pochowali ci wszyscy polityczni patroni nacjonalistów, od bicia kobiet i wyzywania dzieci w autobusach. Nie ma Nawrockiego – patrona kiboli, nie ma Czarnka, Brauna, Mentzena. Odwaga skończyła się tam, gdzie zaczęła się odpowiedzialność za własny elektorat" – czytamy we wpisie posłanki Koalicji Obywatelskiej na platformie X.

Szkolenia prokuratorów

Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Waldemara Żurka utworzyło w prokuraturze specjalne zespoły zajmujące się przestępstwami motywowanymi "nienawiścią na tle narodowościowym".

Ponad 100 prokuratorów przeszło szkolenia i ma prowadzić tego typu sprawy. Jak poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zmiany mają zwiększyć skuteczność ścigania sprawców i ograniczyć liczbę umorzeń. Rzecz dotyczy między innymi przypadków agresywnego zachowania Polaków względem obywateli Ukrainy. O takich sytuacjach bardzo głośno informują mainstreamowe media.

Matecki: Każdą agresję należy potępić, ale rząd milczy kiedy agresja jest kierowana w stronę Polaków

Poseł PiS Dariusz Matecki zwrócił przy tej okazji uwagę na rzucającą się w oczy prawidłowość jeśli chodzi o rządzącą koalicję i prorządowe media. Podczas gdy agresywne, czy niewłaściwe zachowania Polaków wobec Ukraińców są eksponowane i nagłaśniane, to gdy Ukraińcy postąpią agresywnie bądź niewłaściwie wobec obywateli polskich, zwykle panuje głuche milczenie.

Na te podwójne standardy polityk zwrócił uwagę we wpisie na X. "Rząd Donalda Tuska szczuje Ukraińców na Polaków. Widząc, że ukraińskie ataki na Polaków są często przemilczane i coraz częściej nie podaje się narodowości sprawców, a do każdego ataku w drugą stronę dorabia się polityczną otoczkę, ksenofobię i zajmują się tym wszystkie liberalne media, a nawet marszałek sejmu, premier, ministrowie – to powoduje, że obcokrajowcy zaczynają się czuć obywatelami lepszej kategorii niż gospodarze, zaczyna się nagrywanie Polaków, prowokowanie agresywnym zachowaniem. Każdą agresję należy potępić, ale rząd milczy kiedy agresja jest kierowana w stronę Polaków" – napisał Matecki.

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