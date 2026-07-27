Pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Tak zareagował Kijów

Do pobicia doszło w niedzielę 26 lipca około godziny 18.30 na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Para Ukraińców została zaatakowana przez kilku mężczyzn. Powodem miał być ich wschodni akcent.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ukraińska para jest bita przez trzech napastników. Na nagraniu widać, jak mężczyźni najpierw podeszli do Ukraińców, a następnie otoczyli ich i zaczęli bić mężczyznę pięściami. Kobieta próbowała przerwać walkę, ale również została uderzona. Po chwili Ukrainiec został przewrócony na ziemię, po czym zaczął otrzymywać kolejne ciosy oraz kopnięcia. Także kobieta została ponownie uderzona w twarz.

Kijów domaga się wyjaśnienia sprawy

Na incydent zareagował Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. Przedstawiciel Kijowa zaapelował o szybką reakcję polskich organów ścigania. W wydanym oświadczeniu stwierdził również, że w ostatnich tygodniach w Polsce coraz częściej dochodzi do napadów na obywateli Ukrainy.

"Zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że w ostatnim czasie w Polsce coraz częściej zdarzają się przypadki przemocy i agresji, których ofiarami padają obywatele Ukrainy. Każdy taki przypadek wymaga gruntownego śledztwa i właściwej oceny prawnej. W przypadku potwierdzenia się przedstawionych okoliczności liczymy na kompleksowe, obiektywne i szybkie przeprowadzenie śledztwa, ustalenie motywów zbrodni i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej" – przekazała strona ukraińska w wydanym komunikacie.

Dyplomaci podkreślają, że jakiekolwiek przejawy przemocy, ksenofobii i nienawiści są niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca w demokratycznym społeczeństwie.

Do sprawy odniosło się także ukraińskie MSZ. Andrij Sybiha polecił konsulatowi we Wrocławiu pilne podjęcie niezbędnych działań zaradczych.

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