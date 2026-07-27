Pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Policja zatrzymała podejrzanych

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w pobiciu Ukraińców we Wrocławiu.

"Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław" – przekazał Marcin Kierwiński na platformie X.

Pobicie Ukraińców we Wrocławiu

Do pobicia doszło w niedzielę około godz. 18:30 na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Para Ukraińców została zaatakowana przez kilku mężczyzn. Powodem miał być ich wschodni akcent.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak ukraińska para jest bita przez trzech napastników. Widać również, że mężczyźni najpierw podeszli do Ukraińców, a następnie otoczyli ich i zaczęli bić mężczyznę pięściami. Kobieta próbowała przerwać walkę, ale również została uderzona. Po chwili Ukrainiec został przewrócony na ziemię, po czym zaczął otrzymywać kolejne ciosy oraz kopnięcia. Także kobieta została ponownie uderzona w twarz.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaapelował do mieszkańców Wrocławia, a jego apel został opublikowany w poniedziałek w mediach społecznościowych, wyraził zaniepokojenie i oburzenie "brutalnymi napaściami we Wrocławiu, które – według dostępnych informacji – były motywowane uprzedzeniami wobec narodowości".

"Chcę jasno powiedzieć: w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakim językiem mówi, skąd pochodzi i w co wierzy, ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie" – napisał prezydent Wrocławia.

Jacek Sutryk zwrócił się do mieszkańców miasta z apelem o solidarność i odpowiedzialność. "Nie bądźmy obojętni wobec przemocy, mowy nienawiści i dyskryminacji. Reagujmy, zawsze z troską o własne bezpieczeństwo. Zgłaszajmy takie zdarzenia odpowiednim służbom. Jeśli jest to bezpieczne, dokumentujmy je i przekazujmy materiały policji. Każda reakcja ma znaczenie i może pomóc zapobiec kolejnym aktom przemocy" – dodał.

Zwrócił się również do "polityków i osób życia publicznego, które świadomie lub nieodpowiedzialnie budują przekaz oparty na strachu, uprzedzeniach i podziałach". "Słowa mają znaczenie. Publiczna narracja, która wskazuje ludzi jako obcych czy gorszych, może prowadzić do realnej przemocy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i spójność wspólnoty zaczyna się także od odpowiedzialności za język debaty publicznej" – podkreślił.

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