Czterech nowych generałów w policji. Prezydent zdecydował

Prezydent Karol Nawrocki, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o policji, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, nadał stopnie generalskie czterem oficerom policji. O decyzji głowy państwa poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) za pośrednictwem platformy X.

Na stopień nadinspektora policji mianowani zostali: inspektor Jerzy Czebreszuk – komendant wojewódzki policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jakub Gorczyński – komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, inspektor Zbigniew Nowak – komendant wojewódzki policji w Kielcach oraz inspektor Łukasz Pikuła – dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Jak przekazało BBN, prezydent Karol Nawrocki wręczy nominacje podczas Centralnych Obchodów Święta Policji. Uroczystości odbędą się 24 lipca 2026 r. na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Centralne Obchody Święta Policji

W tym roku świętujemy 107. rocznicę powołania Policji Państwowej, 100. rocznicę utworzenia stanowiska dzielnicowego, 95-lecie Lotnictwa Policji oraz 50-lecie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

"Święto Policji jest szczególną okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników Policji za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Tegoroczne obchody będą miały wyjątkowy charakter również ze względu na przypadające jubileusze" – czytamy w komunikacie na stronie policji.

Podczas uroczystego apelu odbędzie się ślubowanie nowo przyjętych policjantów, wręczenie odznaczeń i awansów, a także defilada pododdziałów policji. Nie zabraknie również pokazu musztry paradnej, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników wydarzenia. Integralną częścią Centralnych Obchodów Święta Policji będzie też piknik, który odbędzie się 25 lipca 2026 r. w godz. 11:00-17:00 w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola przy ul. Myśliwieckiej.

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