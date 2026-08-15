Najlepszy szef MON? Ten sondaż to chłodny prysznic dla polityków

Największą grupę badanych w sondażu przeprowadzonym dla rp.pl przez agencję SW Research stanowią osoby, które nie potrafią wskazać najlepszego polskiego ministra obrony narodowej w XXI wieku. Odpowiedź "nie mam zdania" wybrało aż 43,3 proc. respondentów.

Sikorski, Błaszczak, Kosiniak-Kamysz

Spośród konkretnych polityków najwyższy wynik uzyskał Radosław Sikorski – 18,1 proc. Sikorski jest liderem wśród wszystkich wymienionych polityków, ale jego wynik jest ponad dwukrotnie niższy od odsetka osób, które nie mają w tej sprawie zdania.

Na drugim miejscu znalazł się Mariusz Błaszczak z wynikiem 11,6 proc., a trzeci jest Władysław Kosiniak-Kamysz, którego wskazało 9,5 proc. badanych.

Macierewicz przed Siemoniakiem

Pozostali ministrowie otrzymali znacznie mniej wskazań. Jerzy Szmajdziński uzyskał 5 proc., Bronisław Komorowski – 4 proc., Antoni Macierewicz – 2,5 proc., Tomasz Siemoniak – 2,2 proc., Bogdan Klich – 2 proc., a Aleksander Szczygło – 1,8 proc.

Z sondażu wynika, że Sikorskiego częściej wskazywali mężczyźni niż kobiety (19,8 proc. do 16,4 proc.) – Taką opinię [że Sikorski był najlepszym szefem MON – red.] wyraża częściej niż co czwarta osoba do 24. roku życia (27 proc.) i ponad co piąty respondent, którego dochód nie przekracza 3000 zł netto (22 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania opinię, że to Radosław Sikorski najlepiej sprawował funkcję ministra obrony najczęściej wyrażają respondenci z miast o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (23 proc.) – stwierdziła w rozmowie z rp.pl Justyna Sobczak, Senior Project Manager w agencji SW Research.

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