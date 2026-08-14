Sondaż: Tracą dwie największe partie. "O wszystkim decyduje Braun"

Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała najnowszy sondaż. "Tak to wygląda u nas w sierpniu w badaniu OGB. Tyle się zmieniło, by nie zmieniło się prawie nic. Koalicja 15 października bez większości, o wszystkim decyduje Braun. Poparcie dla partii Morawieckiego jak w kwietniu, czyli 5-6 proc. i to wszystko wyborcy PiS" – wskazał szef pracowni Łukasz Pawłowski.

Liderem w zestawieniu OGB pozostaje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 33,5 proc. poparcia. To oznacza spadek aż o 5,4 pkt proc. Drugie w sondażu PiS ma 22,3 proc. poparcia. To spadek o 4,7 pkt proc.

Rozwój Plus i Lewica balansują na progu wyborczym

Konfederacja może liczyć na 15,8 proc. poparcia. To wzrost o 4,1 pkt proc. Konfederacja Korony Polskiej notuje 10,5 proc. To wzrost o 1,2 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się także Nowa Lewica z poparciem na poziomie 5,99 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.) oraz Rozwój Plus. Gdyby były premier Mateusz Morawiecki założył partię i wystartował samodzielnie w wyborach, miałby szansę zdobyć 5,49 proc. poparcia.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się partia Razem (3,6 proc.), PSL (1,7 proc.) i Polska 2050 (0,9 proc.).

Braun zdecyduje o większości?

Gdyby sondażowe poparcie przełożyć na miejsca w Sejmie, Koalicja Obywatelska uzyskałaby 185 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 126, Konfederacja – 79, Konfederacja Korony Polskiej – 49, Nowa Lewica – 13, natomiast Rozwój Plus – 8.

Oznacza to, że obecna koalicja rządząca nie utrzymałaby władzy. KO i Nowa Lewica miałyby łącznie jedynie 198 mandatów. By władzę przejęła prawica, potrzebny byłby sojusz Prawa i Sprawiedliwości nie tylko z Konfederacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, ale również z ugrupowaniem Grzegorza Brauna. Taka większość miałaby 254 głosy, zaś razem z formacją Mateusza Morawieckiego –262.

Sondaż OGB przeprowadzono w dniach 5-12 sierpnia na bazie 1000 respondentów.

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