Rekordowe poparcie dla AfD. Nowy sondaż

Jak wynika z sondażu, przeprowadzonego przez instytut badania opinii publicznej infratest-dimap na zlecenie "ARD-Deutschlandtrend", gdyby wybory federalne odbyły się w najbliższą niedzielę, na AfD zagłosowałoby 28 procent obywateli, czyli o jeden punkt procentowy niż w poprzednim sondażu. Taki wynik oznacza rekord badania.

Rośnie przewaga AfD nad CDU/CSU

Z kolei koalicja CDU/CSU odnotowała niewielki spadek poparcia w porównaniu z poprzednim sondażem z początku lipca i obecnie mają 21 proc. poparcia. "Wyniki pozostałych partii pozostały bez zmian. Zieloni mają 15 procent, SPD – 12 proc., a Lewica – 11 proc." – podaje Deutsche Welle.

Jak przypomina rozgłośnia, we wrześniu odbędą się wybory w dwóch kluczowych krajach związkowych we wschodnich Niemczech: Saksonii-Anhalt oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W obu regionach AfD jest zdecydowanym liderem badań opinii publicznej.

Respondencie ciekawie zapatrują się również na kwestię współpracy z AfD. "Zaledwie 37 procent mieszkańców kraju sprzeciwia się jakiejkolwiek współpracy z prawicowymi populistami, podczas gdy 32 procent uważa, że decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane indywidualnie w każdym przypadku. Dwadzieścia siedem procent ankietowanych opowiada się za współpracą z AfD; większość tej grupy stanowią zwolennicy samej partii" – informuje Deutsche Welle.

AfD przedstawiła plan na 100 dni rządów

W lipcu Alternatywa dla Niemiec (AfD) ogłosiła plan działań, który zamierza wdrożyć w ciągu pierwszych 100 dni rządów, jeśli wygra wybory w Saksonii-Anhalcie.

Alternatywa dla Niemiec zapowiedziała m.in. rozszerzenie sieci ośrodków detencyjnych dla migrantów oraz wprowadzenie wymogu pracy dla osób ubiegających się o azyl. Wśród propozycji AfD znalazło się również utworzenie odrębnych klas dla dzieci osób, które starają się o azyl i zwiększenie liczby pracowników ochrony w placówkach nazywanych przez partię "szkołami problemowymi".

Inny postulat dotyczy zakazu oficjalnego eksponowania "tęczowych" flag LGBT+ w placówkach edukacyjnych. Politycy AfD podkreślają, że jedyną oficjalną flagą w szkołach ma być flaga Niemiec, bez wyjątków od tej zasady.

AfD zamierza również ograniczyć finansowanie fundacji powiązanych z partiami politycznymi oraz zapewnić mieszkańcom wsparcie w uzyskiwaniu prawa jazdy. – Ludzie chcą politycznej zmiany. (...) Wszystkie pozostałe partie zajmują się obecnie wyłącznie nami, nie mają własnego stanowiska – mówił w Magdeburgu Ulrich Siegmund, kandydat AfD na premiera Saksonii-Anhaltu.

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