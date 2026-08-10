Polacy zarabiają coraz mniej. GUS podał nowe dane o wynagrodzeniach

W porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku przeciętna pensja spadła o 329,75 zł.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9233,13 zł

Jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osiągnęło rekordowy poziom 9562,88 zł.

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2026 r. wyniosło 9233,13 zł" – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To pierwszy od dłuższego czasu spadek przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu kwartalnym. W pierwszym kwartale średnia pensja wynosiła 9562,88 zł brutto.

W ujęciu rocznym pensje nadal rosną. W porównaniu z drugim kwartałem 2025 roku przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 5,5 proc.

Dane obejmują około 10 milionów pracowników

Statystyki dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obejmują blisko 10 mln pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W danych uwzględniono pracowników sektora przedsiębiorstw, mniejszych firm oraz sektora publicznego. GUS nie uwzględnia natomiast osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, a także osób samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą.

Wynagrodzenia różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. W firmach zatrudniających co najmniej tysiąc pracowników mediana wynagrodzeń przekroczyła 9146 zł brutto. W przedsiębiorstwach zatrudniających do dziewięciu osób mediana wyniosła 4806 zł brutto, czyli tyle, ile płaca minimalna.

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w najmniejszych firmach jest niemal o połowę niższe niż w największych przedsiębiorstwach.

Najwyższe pensje w górnictwie i branży IT

Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w sektorze górnictwa i wydobywania. Na początku 2026 roku wyniosła ona ponad 13 794 zł brutto. Pod względem przeciętnego wynagrodzenia najwyższe płace odnotowano w branży telekomunikacyjnej i informatycznej. Średnia pensja przekroczyła tam 16 453 zł brutto.

Mediana wynagrodzeń mężczyzn w lutym 2026 roku wyniosła 7753,52 zł brutto. W przypadku kobiet było to 7631,04 zł brutto. Największą różnicę stwierdzono w budownictwie. Mediana wynagrodzeń kobiet była tam wyższa od mediany wynagrodzeń mężczyzn o niemal 37 proc.

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w firmach?

W czerwcu 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9401,58 zł brutto. Sektor przedsiębiorstw obejmuje firmy zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników. Dane dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na etatach.

Według wcześniejszych informacji wynik mógł zostać podwyższony przez wypłatę jednorazowych premii za 2025 rok w KGHM.

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