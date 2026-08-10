Coraz mniej ślubów w Rzymie. Rośnie liczba... imprez rozwodowych

Rzymski dziennik "Il Messaggero" określił te trendy mianem zmiany kulturowej. Pokazuje ona, że młodzi Rzymianie częściej wybierają luźniejsze formy współżycia lub odkładają decyzję o formalnym związku na późniejszy wiek.

Wyraźny spadek liczby ślubów

W 2025 roku zawarto w Wiecznym Mieście 5738 małżeństw – 4372 cywilnych i 1366 kościelnych. Oznacza to spadek o około 11 proc. w porównaniu z rokiem 2024.

Przygotowany przez władze miasta "Raport Kapitol" wskazuje, że w minionym roku odnotowano najniższą liczbę ślubów cywilnych w ciągu ostatnich 5 lat. Gwałtownie spada także liczba związków sakramentalnych. Było ich o 60 proc. mniej niż w 2016 roku – liczba ta spadła z 3446 do 1366.

Raport zauważa, że dane za ubiegły rok są najniższe od czasu pandemii i wprowadzenia obostrzeń ograniczających liczbę uczestników uroczystości ślubnych.

Coraz starsze pary młode

Raport informuje, że w 2025 roku, przy 5738 zawartych małżeństwach, odnotowano 1895 przypadków separacji i rozwodów. Oznacza to prawie jedno rozstanie na trzy śluby. Jest to jednak wskaźnik niższy niż w 2024 roku, kiedy to przy 6 440 ślubach odnotowano 3134 rozstania, czyli tak jakby rozpadł się prawie co drugi związek. Dziennik "Il Messaggero" podkreśla, że spadek ten należy interpretować w kontekście zmniejszenia liczby ślubów: im mniej par zawiera małżeństwo, tym mniej z nich będzie się rozstawać lub rozwodzić, co jest naturalne.

Swoistym trendem jest też zawieranie związków w coraz późniejszym wieku. Wśród mężczyzn gotowych powiedzieć "tak" najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku od 40 do 49 lat: łącznie 1208 ślubów. Natomiast wśród kobiet szczyt przypada na wiek od 30 do 34 lat, z 1269 zawartymi związkami.

Boom na imprezy rozwodowe

"Il Messaggero" zauważa umacnianie się świeckich tradycji rozwodowych, na które składa się rzucanie obrączką, tort podziału i podarty akt ślubu. Na taką imprezę Rzymianie są gotowi wydać nawet 40 tys. euro. "Raport Kapitol" informuje, że paradoksalnie największa liczba małżeństw, które się rozpadają, dotyczy par, których małżeństwo trwało od 20 do 39 lat (w 2025 roku 394 związków). Dane wskazują ponadto, że małżonkowie w wieku od 50 do 59 lat stanowią najliczniejszą grupę wiekową zarówno wśród separacji, jak i rozwodów. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozwiązywania związków partnerskich, których liczba jest znacznie mniejsza: zaledwie 33 przypadki w 2025 r., skupione głównie wśród partnerów tej samej płci w wieku od 40 do 49 lat. We wspomnianym roku zawarto 92 związki partnerskie między mężczyznami i 78 między kobietami, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z wcześniejszym rokiem, kiedy liczba ta wyniosła odpowiednio 120 i 88.

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