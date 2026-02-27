Dramatyczne dane GUS. Chodzi o małżeństwa

Dane dotyczące małżeństw w Polsce pochodzą od Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Dramatyczny spadek liczby zawieranych małżeństw

Wynika z nich, że w ubiegłym roku na zawarcie związku małżeńskiego zdecydowało się ok. 133 tysięcy par. Oznacza to spadek o ponad 2 tysiące w porównaniu do poprzedniego roku. Jednocześnie współczynnik małżeństw pozostał na niezmiennym poziomie, co w roku 2024 i wyniósł 3,6. Zmiany mogą tu wynikać ze spadku liczby mieszkańców kraju.

Dużo gorzej prezentuje się już analiza GUS ukazująca sytuację na przestrzeni lat. Okazuje się bowiem, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba zawieranych w urzędzie stanu cywilnego małżeństw spadło o aż 30 proc.

Jeśli mówimy o roku 2014 zawarto wówczas ponad 188,4 tys. małżeństw. 118,2 tys. z nich miało charakter wyznaniowy, a więc zostały one zawarte w kościołach lub innych związkach wyznaniowych i zarejestrowane w urzędzie. 117,2 tys. z tej puli to śluby katolickie. Drastyczny spadek widoczny był już w roku 2020, kiedy odnotowano ponad 145 tys., w tym wyznaniowych 77,8 tys. W 2024 roku było to już 135,4 tys. małżeństw, w tym ponad 59,7 tys. wyznaniowych. 58,9 tys. to sakramenty katolickie.

Nieco inaczej wyglądają dane Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Według nich, w diecezjach w Polsce w 2014 r. udzielono 132 tys. sakramentów małżeństwa; w 2020 r. – 91,4 tys.; a w 2024 r. już tylko 68,2 tysięcy. Skąd różnica w tych danych? Jak zauważa Rmf24.pl, Kościół w swoich statystykach uwzględnia pary w związkach cywilnych, które na zawarcie sakramentu decydują się kilka lat później. "W związku z tym, że są one już zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego, nie trzeba ich tam zgłaszać, przez co statystyki GUS podają mniejsze liczby" – czytamy. Zestawienie to pokazuje zatem, że każdego roku blisko 10 tys. małżeństw cywilnych decyduje się na zawarcie ślubu kościelnego.

Mimo tego, tendencja nie jest optymistyczna. Okazuje się bowiem, że ciągu dekady liczba ślubów zawieranych w Kościele katolickim spadła o połowę.

Mniej rozwodów. Późniejszy wiek zawierania małżeństw

Optymistycznie prezentują się z kolei dane dotyczące rozwodów, których liczba na przestrzeni dekady spadła. O ile w 2014 roku było to prawie 65,7 tys., o tyle w 2025 roku było to już 61 tysięcy.

Rośnie z kolei wiek, w którym Polacy decydują się na zawarcie związku małżeńskiego. W 2024 roku średnia wieku małżonków wynosiła 32 lata w przypadku mężczyzn i 30 lat jeśli chodzi o kobiety. Przed dziesięcioma laty było to 3 lata mniej.

Czytaj też:

Podatek zdrowotny zamiast składki? Minister zabrała głosCzytaj też:

Porodówki będą nadal zamykane? Krótka odpowiedź minister zdrowiaCzytaj też:

Zaskakująca akcja francuskiego rządu. Taki list dostanie każdy 29-latek