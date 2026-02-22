Ewangelizacja na ekranie
Reżyser Steven Gunnell żartuje, że czuje się jak członek zakonu rycerskiego, ale jego bronią jest nie miecz, lecz kamera.

Jeszcze kilka miesięcy temu sama myśl, że fabularyzowany dokument poświęcony tematyce religijnej, a ściślej rzecz biorąc – kultowi Najświętszego Serca Jezusa, może stać się kinowym hitem w zsekularyzowanej Francji, wydawała się niedorzecznością. Film Sabriny i Stevena Gunnellów pod francuskim tytułem „Sacré Coeur” („Najświętsze Serce”) wszedł na ekrany francuskich kin 1 października 2025 r. i w ciągu zaledwie dwóch tygodni zobaczyło go niemal 200 tys. widzów (do połowy stycznia było ich już ponad 470 tys.). Sukces ten zaskoczył wszystkich, w tym samych realizatorów, zwłaszcza że wyprodukowanie i wypromowanie katolickiego filmu we Francji jest nie lada trudnym przedsięwzięciem.

Ta niskobudżetowa produkcja sfinansowana została w ogromnej części z datków osób prywatnych, fanów wcześniejszych religijnych produkcji małżeństwa Gunnellów, a w części, co umożliwiło jej sfinalizowanie, przez Canal Plus. Wymarzona przez reżyserski duet kampania plakatowa w paryskim metrze okazała się poza ich finansowym zasięgiem.

