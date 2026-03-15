Czarnek dobrym kandydatem na premiera? Zaskakujące wyniki sondażu

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w ubiegłą sobotę w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Czarnek kandydatem PiS na premiera. Polacy zabrali głos w sondażu

W nowym sondażu SW Research na zlecenie portalu Onet.pl Polakom zadano pytanie: „Czy uważasz, że Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem PiS na premiera?”.

20,7 proc. pytanych oceniło kandydaturę Przemysława Czarnka pozytywnie. Negatywnie – 56,8 proc.

22,5 proc. uznało, że nie ma zdania na ten temat.

Bardziej sceptycznie do wyboru Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera odnoszą się kobiety. 59,2 proc. z nich stwierdziło w sondażu, że to zły pomysł. Pozytywnie pomysł ocenia 15 proc. Z kolei 25,8 proc. kobiet nie potrafiło ocenić kandydatury Przemysława Czarnka.

Jeśli chodzi o mężczyzn, to 26,8 proc. z nich stwierdziło, że Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem na premiera. Przeciwnego zdania jest 54,2 proc. 19 proc. jest niezdecydowanych.

Kaczyński ogłosił kandydaturę Czarnka

Jarosław Kaczyński, prezentując w ubiegłą sobotę Przemysława Czarnka jako kandydata PiS na przyszłego premiera, wyraził przekonanie, że jest on obecnie właściwym człowiekiem do tej funkcji.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Jarosław Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS Przemysław Czarnek „potrafi podjąć wysiłek, aby te wybory wygrać, zintegrować te wszystkie nasze działania w sytuacji, która jest stworzona także przez tę wrogą, skrajnie kłamliwą propagandę”.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 11 marca 2026 roku metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 807 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Czytaj też:

