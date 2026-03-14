Tusk straszy Polaków w kontekście SAFE. Mocna riposta Czarnka

Po wecie prezydenta Donald Tusk ponownie zaatakował przeciwników pożyczki, jaką zamierza zaciągnąć w imieniu Polski z Komisji Europejskiej. Wcześniej KE pożyczy pieniądze z międzynarodowych banków m.in. z Niemiec i Francji.

"W wojnie o SAFE wszystkie maski opadły. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości, że najbliższe wybory zdecydują o tym, czy Polska pozostanie w Europie i kto chce nas z niej wyprowadzić. Musimy wspólnie zastopować politycznych szaleńców" – czytamy we wpisie szefa rządu.

Czarnek: Polska jest w Europie od swych narodzin i chrztu

To słów premiera odniósł się poseł PiS Przemysław Czarnek. "To prawda, że w sprawie SAFE opadły wszystkie maski. Polacy już wiedzą kto pchał naszą armię w brukselsko-niemiecki szwindel, a kto chce żeby wojsko rozwijało się suwerennie" – napisał kandydat tej partii na premiera, jeśli PiS wygra wybory.

"Polska jest w Europie od swych narodzin i chrztu, a nie dzięki poddaństwu Niemcom, jakie Pan dopycha kolanem. Przed nami wybór: Polska suwerenna, wolna i bogata czy zarządzana z Brukseli i Berlina. Polacy powiedzą wam i waszym mocodawcom precz!" – dodał były minister edukacji.

Tuskowi będzie grozić odpowiedzialność karna?

Wetując unijny SAFE, prezydent argumentował, że jest to obwarowany warunkowością mechanizm pożyczkowy zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. – Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne – powiedział Nawrocki. Prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo i decyzje dotyczące uzbrojenia muszą pozostać wyłączną kompetencją władz państwowych. Prezydent ostrzegł rządzących przed odpowiedzialnością prawną w razie zawarcia umowy pożyczkowej z Komisją Europejską.

Także Konfederacja i PiS ostrzegają premiera Tuska, że jeśli rząd zaciągnie pożyczkę w ramach SAFE mimo weta, to złamie Konstytucję. Konkretnie chodzi o artykuły 89 i 90. Ponadto, SAFE jest wg. nich niezgodna nawet z unijnymi traktatami. Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że wzięcie tego kredytu bez ustawy będzie stanowiło podstawę do postawienia Tuska przed Trybunałem Stanu. Przemysław Czarnek zwrócił się do Ursuli von der Leyen, mówiąc że Polacy nie będą spłacać nielegalnie udzielonej pożyczki, a pieniędzy będzie musiała oczekiwać od Donalda Tuska.

Nawrocki zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby wspólnie podjąć prace nad przedstawionym przez niego "SAFE 0 procent".

Uchwała rządu. SAFE mimo braku ustawy

Na zaciągnięciu pożyczek przez Polskę bardzo zależy kierownictwu w Brukseli i Berlinie. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier przyznał, że pożyczki i tak zostaną udzielone.

Z kolei premier Tusk, poinformował, że rząd zaciągnie zobowiązanie mimo prezydenckiego weta, a więc bez wymaganej Konstytucją ustawy. Rada Ministrów przyjęła uchwałę na podstawie, której ma zostać zrealizowany program „Polska Zbrojna”.

Umowa pożyczkowa zostanie zawarta z Komisją Europejską przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Polska ma pożyczyć ok. 44 mld euro (185 mld zł, do tego odsetki szacowane na ok. 180 mld) na realizację 139 projektów w sferze bezpieczeństwa i obronności, które są tajne.

Tylko rząd w Warszawie chce pożyczyć tak wysoką kwotę

Do programu SAFE zgłosiło się 18 państw, przy czym o ile rząd Polski zamierza zaciągnąć prawie 44 miliardy euro, to pozostałe 17 państw wnioskowało o kwoty o wiele niższe.

Druga na liście Rumunia chce pożyczyć niecałe 17 mld euro, Włochy niecałe 15 mld, dalej na liście jest Belgia – nieco ponad 8 mld, a za nią Litwa ok. 6 mld. Zdecydowana większość państw planuje pożyczyć około jednego, dwóch, trzech miliardów euro.

Polakom zadano jedno pytanie. Tusk ma poważny problem

Rząd wdroży SAFE mimo weta? Wipler: Będzie za to odpowiedzialność karna