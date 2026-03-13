Rząd wdroży SAFE mimo weta? Wipler: Będzie za to odpowiedzialność karna

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek ustawę wdrażającą unijny program SAFE.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że nigdy nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.

Zauważył, że SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. – Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe – ocenił.

Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego „SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług”.

Weto do ustawy SAFE. Wipler: Bardzo dobra decyzja dla Polski

Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, w rozmowie z DoRzeczy.pl, komentując weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej SAFE, ocenił, że to bardzo dobra dla Polski i Polaków decyzja.

– Nie możemy dopuszczać, by Sejm rezygnował ze swoich funkcji kontrolnych na rzecz rządu, żebyśmy zgadzali się, by wydać 200 mld zł, przez co istotnie zwiększyć zadłużenie Polski bez zgody parlamentu, czyli z naruszeniem Konstytucji. Nie było poważnej dyskusji o tym na co dokładnie te pieniądze będą wydane, co kupimy, za ile, od kogo i jaka część sprzętu zostanie wyprodukowana w Polsce. Nie było też dyskusji o tym, jakie polskie firmy, jakich polskich producentów, jakie polskie podmioty, które chciały uczestniczyć w zbrojeniu polskiej armii, pominięto – wyjaśnił.

Zdaniem Przemysława Wiplera „klepnięcie i zaakceptowanie SAFE w takim kształcie, to byłaby zgoda na okradzenie Polaków”.

SAFE "to eldorado dla lobbystów"

Poseł Konfederacji, pytany o to, czy spodziewał się tak negatywnej reakcji polityków koalicji rządzącej na weto prezydenta Karola Nawrockiego, bo niektórzy z nich zarzucają mu wręcz „zdradę stanu”, odpowiedział: „Ile wzięliście za to, żeby przepchać takie zlecenia i zamówienia?”.

– To eldorado dla lobbystów. Z SAFE 2-5 proc. pójdzie na nagrody i tzw. premie za sukces dla lobbystów. Przypuszczam, że niejeden ma naobiecywane dużo rzeczy, że sprawa się wydarzy – ocenił.

Rząd wdroży SAFE mimo weta?

Premier Donald Tusk poinformował w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów, że rząd przyjmie uchwałę na podstawie, której zostanie zrealizowany program „Polska Zbrojna”.

– Będzie trudniej, ale zrobimy. (…) Weto prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE nas nie zatrzyma – stwierdził szef rządu.

Przemysław Wipler pytany o to, czy rząd może bez zgodny prezydenta zadłużyć kraj na aż tyle pieniędzy i czy jest to w ogóle legalne, odpowiedział, że jeśli rząd zdecyduje się na taki krok, to złamie Konstytucję.

– Będzie za to odpowiedzialność i karna, i odpowiedzialność polityczna – podkreślił poseł Konfederacji.

