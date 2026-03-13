Kaczyński nie przebierał w słowach. "Jeden wielki przekręt"

Kaczyński stwierdził, że próby obejścia prezydenckiego weta przez rząd Tuska mogą być nieskuteczne. Prezes PiS zwrócił uwagę, że banki mogą nie chcieć ryzykować dawania kredytu, gdy sytuacja prawna jest niepewna.

– Najpierw trzeba się zapytać, czy to działanie, które jest w tej chwili podejmowane, które jest w oczywisty sposób sprzeczne z Konstytucją, w ogóle będzie tworzyło po stronie polskiej jakieś zobowiązania? Czy jakiś bank na tego rodzaju nadużycie będzie się dawał nabierać? Ja sądzę, że nie, że po prostu nie będzie żadnej gwarancji, że jakiś przyzwoity polski rząd będzie uznawał i będzie chciał płacić, więc daleka droga do tego, żeby tę sprawę załatwić w ten sposób – stwierdził Jarosław Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Kaczyński: Plany niemieckiego dominacji

Prezes PiS ocenia, że za całą sprawą SAFE stoją niemieckie wpływy. - Widać bardzo wyraźnie, że po prostu plany niemieckie, niemieckiej dominacji, które zresztą w tej chwili ewoluują, będziemy jeszcze za jakiś czas o tym mówić, ale nie można na raz mówić o zbyt wielu sprawach, mają być realizowane, a obecny premier polski jest po prostu jednym z wykonawców – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że decyzja prezydenta o zawetowaniu SAFE była "w obronie polskiej niepodległości i w obronie przyzwoitości". – Cały ten SAFE to jeden wielki przekręt – uważa Kaczyński.

Szef rządu: Przyjmiemy uchwałę, dzięki której te pieniądze tak czy inaczej do was trafią

Do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się podczas piątkowego nadzwyczajnego posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

Szef rządu wskazał, że odpowiedź rządu "musi mieć charakter i ma charakter konstruktywny". – Dlatego za chwilę rozpoczniemy posiedzenie rządu, na którym przyjmiemy uchwałę na podstawie której zrealizujemy program "Polska Zbrojna" – powiedział premier.

– Będzie trudniej, będzie czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces, bo nie będzie stosownych przepisów, będziemy musieli polegać na własnej sile, własnej energii, własnej determinacji, ale zrobimy to i ta uchwała pozwoli nam uruchomić program "Polska Zbrojna" – mówił Tusk.

Rząd nie rezygnuje jednak z programu SAFE. – Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na te pieniądze. Weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której te pieniądze tak czy inaczej do was trafią – zaznaczył.

