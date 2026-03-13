Czarzasty zdecydował ws. projektu prezydenta. "Nie widzę podstaw"

Karol Nawrocki postanowił zawetować ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Informując w czwartek o swojej decyzji ws. SAFE prezydent przyznał, że Polska musi się zbroić, budować silną armię i być jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i NATO. – Ale Polska musi to robić na własnych zasadach. Tylko naród, który potrafi sam zadbać o swoje bezpieczeństwo, pozostaje naprawdę wolny. Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy – podkreślił. Nawrocki zaapelował jednocześnie do wszystkich sił politycznych o prace nad przedstawionym przez niego i prezesa NBP projektem "Polski SAFE 0 proc.".

Co z "Polskim SAFE 0 proc."? Czarzasty mówi "nie" propozycji prezydenta

Przypomnijmy, że projekt ten został skierowany do Sejmu w miniony wtorek. Dzień później marszałek Sejmu zapowiedział, że propozycja głowy państwa nie będzie procedowana "do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą, która została do pana prezydenta skierowana". Co zatem po czwartkowej decyzji Nawrockiego w sprawie tej ustawy? Czy Sejm zajmie się "Polskim SAFE 0 proc."? Jak wynika z ustaleń Onetu, Włodzimierz Czarzasty nie planuje takich działań. Potwierdził to w rozmowie z serwisem sam marszałek.

– To nie jest taki moment, że trzeba wszystkie decyzje podejmować z godziny na godzinę. Trzeba je podejmować mądrze. Skończy się posiedzenie rządu, będziemy wiedzieli, w którą stronę idą sprawy – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Lider Lewicy przypomniał jednocześnie, że prezydent w ustawie, którą proponuje, proponuje podział zysku NBP. – Problem polega na tym, że NBP ma skumulowaną stratę w wysokości 100 mld. W związku z tym nie ma czego dzielić – podkreślił, po czym poinformował: "Absolutnie nie widzę podstaw funkcjonowania i procedowania tej ustawy. Jeżeli zobaczę taki sens, ustawa będzie procedowana. Dziś żadnego absolutnie nie widzę".

