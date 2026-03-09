Wybór sędziów TK. Czarzasty ogłosił ważną decyzję

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wnioski w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego można składać do 11 marca do godziny 12.00.

Wybór sędziów TK. Czarzasty wyznaczył termin

– Ogłoszenie przeze mnie dzisiaj tej informacji spowoduje najprawdopodobniej wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego na tym posiedzeniu Sejmu, w tym tygodniu – podkreślił Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.

Marszałek przekazał ponadto, że przed chwilą podpisał pisma do wszystkich klubów oraz do kół w sprawie wyznaczonego terminu.

Podczas konferencji padło pytanie, czy w związku z podjętą przez niego decyzją, rządzący opublikują wszystkie wyroki Trybunału.

– Jaka konsekwencja będzie tej decyzji, zobaczymy – odparł, dodając iż należy się spodziewać również w tej sprawie stanowiska Sejmu, które zostanie przyjęte na tym posiedzeniu.

Trybunał Konstytucyjny ma "wrócić do łask"

Przypomnijmy, że obecnie w Trybunale Konstytucyjnym jest sześć wakatów. Stan ten trwa od grudnia ubiegłego roku. W roku 2026 zwolnią się kolejne stanowiska sędziowskie. W czerwcu dobiega bowiem końca kadencja sędziego Andrzeja Zielonackiego. We wrześniu z kolei – Justyna Piskorskiego. Próbę obsadzenia wolnych stanowisk podjęto w styczniu tego roku. Wówczas swoich kandydatów zgłosiło jedynie Prawo i Sprawiedliwość. Nie zyskały one jednak akceptacji Sejmu. Po tym, Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że procedura zostanie przeprowadzona od nowa. Tym razem, jak już wiadomo, kluby wchodzące w skład koalicji rządzącej mają już zgłosić swoich kandydatów.

Doniesienia o tym, że rząd zmieni podejście do Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się już w październiku ubiegłego roku. Jak informował wówczas "Dziennik Gazeta Prawna", zamiast zapowiadanej reformy instytucji, obecny obóz władzy chce ją "uzdrowić" przez obsadzenie sędziowskich wakatów. W ten sposób TK – jak stwierdziła gazeta – "ma wrócić do łask".

