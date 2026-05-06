Wycofana delegalizacja. Komunistyczna Partia Polski dalej działa

Jak informuje "Nasz Dziennik", po pierwszym wykreśleniu Komunistycznej Partii Polski z rejestru partii politycznych, KPP została do niego ponownie wpisana.

"A to za sprawą osobliwej interpretacji przepisów przez Sąd Okręgowy w Warszawie" – czytamy na pierwszej stronie środowego wydania gazety.

Sąd ponad trybunałem

Rzecznik prasowa tego sądu Sylwia Urbańska-Tkocz poinformowała redakcję, że obowiązujący do 30 sierpnia 2015 r. przepis stanowiący, że postanowienie o wykreśleniu partii politycznej z ewidencji nie podlega zaskarżeniu został uchylony, dlatego nadano bieg złożonemu środkowi odwoławczemu.

Dr Michał Skwarzyński, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego KUL, podkreślił, że "odwołanie to rzecz święta, ale mamy obowiązujące orzeczenie Trybunału, które jest ostateczne".

– Nie ma w Polsce sądu, który mógłby sądzić Trybunał Konstytucyjny. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął interpretację, dodatkowo wprowadzając chaos – wskazał mecenas.

PiS złoży wniosek do TK?

Jak dowiedział się "ND", możliwe że grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek do TK o rozstrzygnięcie tej kwestii.

Cytowany w artykule poseł PiS Marcin Warchoł, były wiceminister sprawiedliwości, zaznaczył, że decyzja TK z grudnia 2025 r. o delegalizacji KPP była "prawnie skuteczna", ponieważ wyroki Trybunału są ostateczne.

– Nie ma sądu w Polsce nad Trybunał Konstytucyjnym i żaden sędzia nie może podważać jego orzeczeń. (...) Jeżeli Sąd Okręgowy w Warszawie uważa, że jest inaczej, to może warto, aby Trybunał to ocenił – oświadczył Warchoł.

Delegalizacji Komunistycznej Partii Polski domagał się prezydent Karol Nawrocki. Wniosek w tej sprawie wpłynął z jego kancelarii do TK w listopadzie ubiegłego roku.

